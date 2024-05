Ρόμπερτ Φίτσο: Τα νεότερα για την υγεία του – Τιτάνια η μάχη των γιατρών

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος τραυματίστηκε βαριά χθες Τετάρτη από εξ επαφής πυροβολισμούς από έναν 71χρονο, ανέκτησε τις αισθήσεις του, έπειτα από πολύωρη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε. Ο Φίτσο, βρισκόταν έως αργά το βράδυ της Τετάρτης, στο χειρουργείο με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να σώσουν τη ζωή του.

Αποτροπιασμό και παγκόσμια καταδίκη προκάλεσε η απόπειρα δολοφονίας του ενώ τα κίνητρα της επίθεσης έχουν χαρακτηριστεί πολιτικά.

Οι γιατροί πάλεψαν επί ώρες για τη ζωή του

Οι γιατροί πάλεψαν για τη ζωή του Φίκο αρκετές ώρες μετά το χτύπημα που δέχθηκε, είπε ο υπουργός Άμυνας Ρόμπερτ Καλίνα στους δημοσιογράφους στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν ο Φίτσο.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός, Τόμας Ταράμπα, σε δήλωσή του στο BBC, εξέφρασε την εκτίμηση πως ο Φίτσο θα ζήσει και ότι δεν βρίσκεται πλέον σε κίνδνυο.

Ο ίδιος, είπε στη συνέχεια: «Ήμουν πολύ σοκαρισμένος … ευτυχώς απ’ όσο γνωρίζω η επέμβαση πήγε καλά – και υποθέτω ότι στο τέλος θα επιβιώσει … δεν είναι σε κατάσταση που απειλεί τη ζωή του αυτή τη στιγμή».

«Σαφή πολιτικά κίνητρα»

Ο δράστης πυροβόλησε με σαφή πολιτικά κίνητρα, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Matus Sutaj Estok. Αποφάσισε να επιτεθεί στον Ρόμπερτ Φιτσο μετά τις προεδρικές εκλογές. «Θέλω να καλέσω το κοινό, τους δημοσιογράφους και όλους τους πολιτικούς να σταματήσουν να διασπείρουν το μίσος», είπε ο υπουργός.

Κάλεσε όλους να σταματήσουν να υποστηρίζουν την «πρωτοφανή αποτρόπαια πράξη» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προειδοποίησε ότι οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου θα αναλάβουν δράση. «Καμία από τις πράξεις που παραπέμπουν σε έγκλημα μίσους δεν θα μείνει ατιμώρητη», είπε.

Ποιος είναι ο δράστης – Σε σοκ ο γιος του

Δράστης φέρεται να είναι ο 71χρονος Γιουράι Σιντούλα (Juraj Cintula), ιδρυτής της λογοτεχνικής λέσχης DUHA και μέλος της Ένωσης Σλοβάκων συγγραφέων. Η πληροφορία επιβεβαιώνεται και από κυβερνητικές πηγές της χώρας. Ο δράστης έχει συλληφθεί από την αστυνομία.

Σύμφωνα με σλοβακικά ΜΜΕ, κατά το παρελθόν είχε εργαστεί ως φύλακας ασφαλείας σε εμπορικό κέντρο. Πριν από οκτώ χρόνια, ανακοίνωσε στο Διαδίκτυο ότι συγκέντρωνε υπογραφές για τη δημιουργία πολιτικού κόμματος, του Κινήματος κατά της Βίας.

«Η βία είναι συχνά μια αντίδραση των ανθρώπων, ως μια μορφή έκφρασης της συνηθισμένης δυσαρέσκειας για την κατάσταση των πραγμάτων. Ας είμαστε δυσαρεστημένοι, αλλά όχι βίαιοι!» έγραφε τότε. Όταν ρωτήθηκε εάν μισούσε τον Φίτσο, απάντησε: «Θα σας πω αυτό – δεν τον ψήφισε. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω γι’ αυτό».

Διέψευσε επίσης αναφορές πως ο δράστης είχε ψυχολογικά προβλήματα: «Ίσως υπήρξε κάποιο βραχυκύκλωμα, δεν ξέρω. Είναι πιο δυναμικός, αλλά όχι ότι θα ασχολιόταν με έναν ψυχίατρο ή κάτι τέτοιο».

«Διαφωνώ με την πολιτική της κυβέρνησης. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκκαθαρίζονται», φέρεται να ισχυρίστηκε ο Γιουράι Σιντούλα, κατά την πρώτη του ανάκριση, όπως φαίνεται σε βίντεο που διέρρευσε. Ο Σιντούλα βρίσκεται στον διάδρομο ενός κτιρίου, πιθανώς αστυνομικού τμήματος, και φαίνεται να έχει δεμένα τα χέρια πίσω από την πλάτη.

Σοκαριστικά βίντεο από την επίθεση

Μάλιστα, σλοβακικά ΜΜΕ έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τη δολοφονική επίθεση. Σε αυτά φαίνεται ο δράστης να πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής τον Φίτσο, ο οποίος είχε βγει μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για να χαιρετήσει τον κόσμο που ήταν συγκεντρωμένος.

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ενώ ο Φίτσο χαιρετούσε τον κόσμο, του φώναξε «Ρόμπο έλα εδώ» και όταν τον πλησίασε, άρχισε να πυροβολεί.

Δημοσιογράφος σλοβακικού μέσου, είδε τον πρωθυπουργό της χώρας να μεταφέρεται από τους φρουρούς ασφαλείας σε ένα αυτοκίνητο και να απομακρύνεται. Μάρτυρας του Reuters δήλωσε ότι άκουσε αρκετούς πυροβολισμούς και ότι είδε έναν άνδρα να συλλαμβάνεται από την αστυνομία.

Η αστυνομία απέκλεισε τη γύρω περιοχή και το κοινοτικό κέντρο εκκενώθηκε. Φρουροί ασφαλείας φρόντισαν για την ασφάλεια των υπόλοιπων μελών της κυβέρνησης.

