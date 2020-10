Roland Garros: Η 19χρονη Ιγκα Σβιόντεκ κατέκτησε το Παρίσι

Eίναι το νέο αστέρι του παγκοσμίου τένις: η 19χρονη Ιγκα Σβιόντεκ λύγισε σε straight sets (6-1, 6-4) τη Σοφία Κένιν, νο.6 στον κόσμο, και κατέκτησε to Roland Garros τον πρώτο τίτλο Grand Slam στην καριέρα της. Το νεαρό αλλά ταλαντούχο κορίτσι από την Πολωνία (Νο.54) ολοκλήρωσε στο Παρίσι το θαύμα καθώς επικράτησε 2-0 σετ της 21χρονης Αμερικανίδας (κέρδισε τον περασμένο Ιανουάριο το Αυστραλιανό Οπεν) και πανηγύρισε την κούπα χωρίς να χάσει σετ στο τουρνουά! Μάλιστα, έχασε μόλις 28 γκέιμ στο τουρνουά τα λιγότερα μετά τη Στέφι Γκραφ το 1988!

Παράλληλα, έγινε η πρώτη Grand Slam νικήτρια από την Πολωνία, η πρώτη που κερδίζει το γαλλικό όπεν χωρίς να χάσει σετ μετά την Τζαστίν Ενάν το 2007 και η νεαρότερη πρωταθλήτρια μετά τη Μόνικα Σέλες το 1992. Μόλις πριν από ένα χρόνο έκανε για πρώτη φορά την είσοδό της στο Top 100 και τώρα θα σκαρφαλώσει στο νούμερο 17. Μόλις πριν από δύο χρόνια κέρδισε στο Παρίσι το τουρνουά στο διπλό στα juniors, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι έφτασε μέχρι τους ημιτελικούς και του διπλού.

🇵🇱 Polish Perfection 🇵🇱 @iga_swiatek becomes the first Grand Slam singles champion from Poland and does not drop a set en route to her first career title 6-4 6-1 over Kenin.#RolandGarros pic.twitter.com/jRuF4jE3ul

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 10, 2020