Ρολάν Γκαρός: Ο Τσιτσιπάς λύγισε από τον Βαβρίνκα σε θρίλερ 5 ωρών (vids)

Μετά από αγώνα 5 ωρών και 9 λεπτών ο Σταν Βαβρίνκα νίκησε τον Στέφανο Τσιτσιπά και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Ρολάν Γκαρός. Ο Ελληνας τενίστας έδωσε το μεγαλύτερο σε διάρκεια αγώνα της επαγγελματικής του καριέρας, είχε ευκαιρίες να πάρει ακόμα και τη νίκη αλλά η κούραση, η εμπειρία του αντιπάλου αλλά και ένα αμφισβητούμενη υπόδειξη στο φινάλε (δόθηκε «μέσα» τελευταία επίθεση του Ελβετού) δεν του επέτρεψαν να χαρεί μία ιστορική νίκη.

Ο Βαρβίνκα με 16 άσσους έναντι 3 τους Τσιτσιπά κατάφερε να κοντρολάρει τα ξεσπάσματα του νερού Ελληνα και την κατάλληλη στιγμή εκμεταλεύτηκε την ευκαιρία που του έδωσε και τη νίκη.

Είναι χαρακτηριστικό πως στο 5ο και καθοριστικό σετ ο Τσιτσιπάς έχασε 8 συνολικά μπρέικ πόιντ, ενώ ο Βαβρίνκα του έκανε μπρέικ στο 14ο και τελευταίο όπως αποδείχτηκε γκέιμ για το 8-6. Ο Τσιτσιπάς ολοκλήρωσε την πορεία του στη φάση των «16» με έπαθλο 243.000 Ευρώ.

Ο Βαβρίνκα στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον Ρότζερ Φέντερερ ήταν ο πρώτος που εξασφάλισε την πρόκριση του στα προημιτελικά καθώς επικράτησε εύκολα του Αργεντινού Μάιερ με 6-2, 6-3, 6-3.

απόλυτο ντέρμπι

Ο αγώνας ήταν το απόλυτο ντέρμπι από το 1ο σετ. Μετά από 12 γκέιμ δεν είχαμε κάποιο μπρέικ καθώς αμφότεροι κράτησαν το σερβίς τους με τον Βαβρίνκα να έχει το προβάδισμα των γκέιμ και τον Τσιτσιπά να ακολουθεί. Στο τάι μπρέικ ο Ελβετός προηγήθηκε 2-0, αλλά ο Τσιτσιπάς με σερί 4-0 προσπέρασε 4-2 και ο Ελβετός απάντησε με δικό του σερί για το 5-4. Ο Τσιτσιπάς όχι μόνο ισοφάρισε αλλά προηγήθηκε και 6-5 έχοντας το σερβίς και το πλεονέκτημα για να πάρει το σετ αλλά ο Βαβρίνκα ισοφάρισε 6-6 και με δύο ακόμα πόντους έκανε το 8-6 στο τάι μπρέικ και το 1-0 σετ.

