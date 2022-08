Roger E. Mosley: Νεκρός ο ηθοποιός μετά από τροχαίο – Πρωταγωνιστούσε στη σειρά «Magnum P.I.»

Ο Roger E. Mosley, γνωστός για το ρόλο του ως πιλότος ελικοπτέρου Theodore “T.C.” Calvin στην τηλεοπτική σειρά του CBS “Magnum P.I.”, πέθανε το πρωί της Κυριακής σε ηλικία 83 ετών. Ο ηθοποιός πέθανε από τα τραύματα που υπέστη σε τροχαίο ατύχημα στο Lynwood του Λος Άντζελες την περασμένη εβδομάδα.

Η κόρη του Mosley επιβεβαίωσε την είδηση του θανάτου του μέσω μιας ανάρτησης στο Facebook. Ο Μοsley είχε μείνει παράλυτος από τους ώμους και κάτω και σε κρίσιμη κατάσταση μετά το δυστύχημα, έγραψε η κόρη του Ch-a Mosley στο Facebook.

«Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να θρηνήσουμε έναν τόσο καταπληκτικό άνθρωπο. Θα ΜΙΣΟΥΣΕ κάθε κλάμα στο όνομά του. Είναι καιρός να γιορτάσουμε την κληρονομιά που άφησε για όλους μας», έγραψε η κόρη του.

Ο συνάδελφός του Ρίτσαρντ Μπρουκς τίμησε τον Roger E. Mosley την Κυριακή μέσω μιας ανάρτησης στο Twitter, στην οποία έγραφε: «Χάσαμε άλλον έναν σπουδαίο ηθοποιό και θρύλο σήμερα. Μου άρεσε τόσο πολύ η συνεργασία με τον Roger, στο πρώτο έργο όπου έπαιξα ποτέ μου. Ήταν ο καλύτερος. Συλλυπητήρια στην οικογένεια Mosley».

Ο Mosley πρωταγωνίστησε στο σόου μαζί με τον Tom Selleck για οκτώ σεζόν, από το 1980 έως το 1988. Εκτός από το “Magnum, P.I, ” η Mosley έκανε επίσης εμφανίσεις στις σειρές “Love Boat”, “Night Gallery”, “Sanford and Son”, “Kung Fu”, “Kojak”, “McCloud”, “The Rockford Files”, “The Life and Times of Grizzly Adams”, “Starsky and Hutch”, “You Take the Kids”, “Night Court”, “Hangin’ With Mr. Cooper”, “Walker”, “Texas Ranger”, “Rude Awakening”, “Las Vegas” και “Fact Checkers Unit”.

Πηγή: Έθνος