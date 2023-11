Robbie Williams: Η μάχη με την ανορεξία – «Έτρωγα μόνο μια μπανάνα την ημέρα»

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς (Robbie Williams) αποκάλυψε πώς είχε υπάρξει μια περίοδος στη ζωή του που ζούσε με μία μπανάνα την ημέρα, ενώ πάλευε με τη διατροφική διαταραχή.

Ο 49χρονος πρώην τραγουδιστής των «Take That», ο οποίος πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 8 Νοεμβρίου ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix, αναφέρθηκε στην εμπειρία του με την ανορεξία.

Περιλαμβάνει ανέκδοτο αρχειακό υλικό σχεδόν 30 χρόνων από το προσωπικό αρχείο του σταρ έχοντας παράλληλα την επιμέλεια μιας καταξιωμένης ομάδας κινηματογραφιστών. Η σκηνοθεσία ανήκει στον υποψήφιο για Emmy και BAFTA Τζόι Πέρλμαν (Joe Pearlman) σε παραγωγή της Ridley Scott Associates, ενώ την εκτελεστική παραγωγή υπογράφει ο οσκαρικός ντοκιμαντερίστας Ασίφ Καπάντια(Asif Kapadia).

Το νέο του ντοκιμαντέρ ασχολείται, ανάμεσα σε άλλα, με μια ιδιαίτερα ανησυχητική περίοδο της ζωής του, όταν ο τραγουδιστής συνήθιζε να τρώει μόνο μια μπανάνα την ημέρα, επιβιώνοντας με μονάχα 90 θερμίδες.

Μιλώντας στη Sun για εκείνη την περίοδο, ο Ρόμπι εξήγησε: «Υπήρχε μια συνολική διατροφική διαταραχή που με συνόδευε σε όλη μου τη ζωή, είναι ένα μείγμα όλων των διαταραχών».

Robbie Williams reveals he once ate just one banana a day at the height of his battle with anorexia: 'It was either restrictive or over-eating, I've never had had it right' https://t.co/RkUS30K7SK

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 2, 2023