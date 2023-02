Ριάνα: Νέο κέρινο ομοίωμα για την ποπ σταρ στο Μαντάμ Τισό

Η Ριάνα για άλλη μια φορά αποκτά κέρινο ομοίωμα.

Οι υπεύθυνοι του Μουσείου Μαντάμ Τισό στη Νέα Υόρκη ανακοίνωσαν ότι η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνης θα λάβει ένα νέο κέρινο ομοίωμα.

Η σωσίας από κερί της τραγουδίστριας της ποπ και R&B θα έχει την εμβληματική εμφάνισή της στο Met Gala του 2018, με στράπλες μίνι φόρεμα με κεντημένες πέτρες, μακρύ ασορτί παλτό με γιακά και φαρδιά μαργαριταρένια ζώνη στη μέση.

Μια μοντέρνα πινελιά είναι τα φώτα LED που δίνουν λάμψη στην αίθουσα Glow Gala στην οποία θα φιλοξενηθεί το κέρινο ομοίωμα. Χρειάστηκαν έξι μήνες για να δημιουργηθεί η φιγούρα, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Μουσείου.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

View this post on Instagram

Rihanna's new wax figure at the Madame Tussauds Museum in NYC pic.twitter.com/UUllUYwZgh

— 𝖌𝖆𝖇𝖗𝖎𝖊𝖑 🏈 (@gabgonebad) February 7, 2023