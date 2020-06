«Restart Tourism»- Μητσοτάκης: Το φετινό καλοκαίρι θα είναι διαφορετικό

Η νέα καμπάνια για τον ελληνικό τουρισμό με σύνθημα «Restart Tourism», παρουσιάστηκε στην Αίγλη του Ζάππειου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε για πρώτη φορά το βίντεο της φετινής καμπάνιας για την Ελλάδα, η οποία έχει στόχευση το εξωτερικό και θα τεθεί σε εφαρμογή από την επόμενη εβδομάδα. Η καμπάνια αναμένεται τόσο στα social media όσο και σε ξένα δίκτυα.

Στο διάρκειας 40 δευτερολέπτων βίντεο προβάλλεται η εικόνα μιας καταγάλανης θάλασσας, με το κύμα να σκάει στην ακτή, ενώ ο αφηγητής ρωτά: «Τι κάνει το καλοκαίρι στην Ελλάδα τόσο πολύτιμο; Δεν είναι η θάλασσα, δεν είναι ο ήλιος, είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Το ελληνικό καλοκαίρι είναι μια αντίληψη, ένας τρόπος σκέψης. Να είσαι με τους ανθρώπους που αγαπάς, να ενωθείς με τη φύση, να αισθάνεσαι ελεύθερος. Αυτό είναι το ελληνικό καλοκαίρι. Για αυτό φέτος απολαύστε το δικό σας ελληνικό καλοκαίρι, όπου και να είστε».

Being with the people you love, connecting with nature, feeling free. That's Greek Summer. #VisitGreece pic.twitter.com/2dcSvUICWg

— Υπουργείο Τουρισμού (@MinTourGR) June 4, 2020