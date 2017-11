Ρεσιτάλ πιάνου στο Μουσικό Σχολείο σήμερα με Μαρία Γιαβρούμη και Γιώργο Γιόρτσιο 

Στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Βόλου σήμερα Σάββατο 4 Νοεμβρίου στις 6.30 μ.μ. θα δοθεί ρεσιτάλ πιάνου από την κ. Γιαβρούμη και τον κ. Γιόρτσιο με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Δύο εξαιρετικοί πιανίστες θα καταθέσουν την έμπνευση και τη δεξιοτεχνία τους αποδεικνύοντας έμπρακτα, καθώς και οι δύο είναι καθηγητές σε Μουσικά Σχολεία, την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης στα σχολεία όπου η Τέχνη πρωταγωνιστεί.

Η Μαρία Γιαβρούμη γεννήθηκε στην Τρίπολη και στην ηλικία των 6 ετών ξεκίνησε μαθήματα πιάνου με τον πατέρα της, Νικόλαο Γιαβρούμη. Το 2000 πήρε Δίπλωμα Πιάνου με βαθμό Άριστα Παμψηφεί, Α’ Βραβείο και Χρυσό Μετάλλιο από το Αττικό Ωδείο Τρίπολης, με καθηγητή τον Δημήτρη Τουφεξή. Είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, με ειδίκευση στο πιάνο. Το 2009 πήρε «Master in Music» από το Πανεπιστήμιο Nova της Λισαβόνας με θέμα Lied, Oratorio and Accompaniment. Τον Ιούνιο του 2010 ολοκλήρωσε Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Royal College of Music του Λονδίνου αποκτώντας Master στο πιάνο, με καθηγητή τον John Blakely.

Η Μαρία Γιαβρούμη εργάστηκε ως τακτική συνοδός για την τάξη των ξύλινων πνευστών στην Ακαδημία Ορχήστρας Metropolitana στη Λισαβόνα, το 2007-2008. Ήταν επίσης συνοδός για τα μαθήματα Μπαλέτου στο London School of Dance το 2009-2010. Από το 2011 είναι καθηγήτρια πιάνου σε Μουσικά Σχολεία στην Ελλάδα.

Εμφανίζεται ως πιανίστα σε ατομικά ρεσιτάλ, καθώς και σε συναυλίες μουσικής δωματίου σε Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία, Ιταλία, Αγγλία, Πορτογαλία, Γερμανία, Πολωνία και Ιαπωνία. Συμπράττει ως σολίστ με διάφορες ορχήστρες, ανάμεσα στις οποίες η Filharmonia Dolnoslaska (Πολωνία), Baskent Akademik Orkestra (Τουρκία) και η Filharmonia Tama (Ιαπωνία). Τον Δεκέμβριο του 2015 ερμήνευσε με τον Justus Frantz και τη Filharmonia Dolnoslaska το Κοντσέρτο για δύο πιάνα και ορχήστρα, Κ. 365 του Mozart, σε περιοδεία στη Γερμανία και την Πολωνία. Τον Φεβρουάριο του 2017 συνεργάστηκε ως σολίστ, με την Orquesta Sinfοnica del Estado de Mexico (Μεξικό) και τον μαέστρο Enrique Batiz.

Ο Γεώργιος Γιόρτσιος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1982. Παρακολούθησε τα πρώτα μαθήματα πιάνου στο Ωδείο Σερρών το 1989 από όπου απέκτησε Πτυχίο Πιάνου το 1999. Την ίδια χρόνια εισήχθη στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην τάξη πιάνου της Τατιάνας Παπαδοπούλου (PhD), και αποφοίτησε το 2004 με Άριστα και Πτυχίο Ειδίκευσης Πιάνου. Είναι επίσης κάτοχος Διπλώματος Πιάνου και Πτυχίου Αντίστιξης. Από το 2006 έχει εργαστεί στη δημόσια εκπαίδευση, σε Γενικά Γυμνάσια και Λύκεια ως καθηγητής μουσικής και σε Μουσικά Σχολεία ως καθηγητής πιάνου. Στα τελευταία έχει συμμετάσχει ενεργά σε μουσικά σύνολα (συνοδεία χορωδιών, rock σύνολα, σύνολα μουσικής δωματίου κ.ά.). Από το 2013 είναι καθηγητής πιάνου στο Μουσικό Σχολείο Βόλου.