Ρεκόρ συμμετοχών στο 9ο Ιστορικό Ράλι Ολύμπου 2020

Ρεκόρ συμμετοχών σημειώνεται στο περίφημο Ιστορικό Ράλι Ολύμπου (The Historic Rally of Olympian Gods) που επιστρέφει, μετά από πολλά χρόνια, στην Ελασσόνα, στους πρόποδες του Ολύμπου, σε στενή συνεργασία με τον Δήμο Ελασσόνας.

Δεκάδες πληρώματα από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό ζεσταίνουν από τώρα τις μηχανές των κλασικών αυτοκινήτων-αντίκα και όλες οι προετοιμασίες βρίσκονται στην τελική ευθεία, σχετικά με τη διοργάνωση του περίφημου και εντυπωσιακού 9ου Ιστορικού Ράλι Όλυμπου 2020 (The Historic Rally of Olympian Gods) – 25η Μακεδονική Πλοήγηση, που θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2020 στη Θεσσαλία, με την αυστηρή τήρηση όλων των προβλεπόμενων από τον ΕΟΔΥ μέτρων κατά της πανδημίας Covid-19, για τα πληρώματα και τους θεατές.

Το Ιστορικό Ράλι Ολύμπου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους θεσμούς στον χώρο της κλασικής αυτοκίνησης στην Ελλάδα, έχει χιλιάδες φίλους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θεσμοθετήθηκε το 2011, ενώ, παράλληλα, διαφημίζει την Ελλάδα και τη Θεσσαλία, αλλά κυρίως το μυθικό βουνό, τον Όλυμπο, από τον οποίο πήρε και το όνομά του.

Το Ράλι διοργανώνεται τα τελευταία χρόνια από τη Λέσχη Κλασικών Αυτοκινήτων Μακεδονίας (ΛΕΚΑΜ-Θεσσαλονίκη) και το Δίκτυο «Περραιβία» (Ελασσόνα), σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας (Π.Ε. Λάρισας, Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων), του Δήμου Λαρισαίων και του Δήμου Ελασσόνας, τον Σύλλογο Κλασικών Αυτοκινήτων Λάρισας (ΣΚΑΛ) και τη Λέσχη Κλασικών Οχημάτων Βόλου (ΛΕΚΟΒ), με την υποστήριξη της FIVA και της ΕΟ-ΦΙΛΠΑ, με αλυτάρχη τον Νίκο Μπιμπλιτζή.

Το αναλυτικό δρομολόγιο του Ράλι όπου οι θεατές μπορούν να απολαύσουν τα κλασικά οχήματα: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στη Λάρισα, κεντρική πλατεία, στις 9.00-12.00 και την ίδια μέρα στον Βόλο, στο ξενοδοχείο Volos Palace, από 18.00 και μετά (ανασυγκρότηση), την Κυριακή 11 Οκτωβρίου κατά την εκκίνηση της 2ης μέρας, στις 10.00, στο Volos Palace και την ίδια μέρα, στην κεντρική πλατεία Ελασσόνας από 13.00-17.00, όπου και θα γίνει ο τερματισμός και η τελετή απονομών των κυπέλλων στους μεγάλους νικητές.

Σάββατο 10 Οκτωβρίου: Λάρισα, κεντρική πλατεία (εκκίνηση) στις 10.30 π.μ., μετακίνηση μέσω της ΠΕΟ Λάρισας-Βόλου, Βόλος, Ανακασιά, Πορταριά, Χάνια, Χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου, Κισσός, Τσαγκαράδα, Ξουρίχτι, Λαμπινού, Μηλιές, Βυζίτσα (γεύμα-στάση ανασυγκρότησης), Πινακάτες, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Βλάσιος, Άνω Λεχώνια, Κ. Λεχώνια, Αγριά, Βόλος (διανυκτέρευση Volos Palace).

Κυριακή 11 Οκτωβρίου: Βόλος (εκκίνηση 10.00 π.μ., Volos Palace), Μελισσάτικα, Κερασιά, Κανάλια Μαγνησίας, λίμνη Κάρλα, Στεφανοβίκειο, ΠΕΟ Βόλου-Λάρισας, Λάρισα, Γιάννουλη, Αμπελώνας, Τύρναβος, Τσαριτσάνη, Ελασσόνα (κεντρική πλατεία, τερματισμός 13.00 και απονομές κυπέλων).

Πληροφορίες: ΛΕΚΑΜ, πρόεδρος κ. Γεώργιος Τσάλιος, 6975909100, Δίκτυο «Περραιβία», πρόεδρος κ. Κ. Σκριάπας, 6974881944, Σ.Κ.Α.Λ. (Λάρισα), πρόεδρος κ. Νικ. Γκανάκης, 6944479588, ΛΕ.Κ.Ο.Β. (Βόλος), πρόεδρος κ. Τέλης Δουλόπουλος, 6972922266.