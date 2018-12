Ρεκόρ πυροτεχνημάτων στο Σύδνεϋ, που υποδέχθηκε το 2019 (video)

Με τον πιο φαντασμαγορικό τρόπο υποδέχθηκε τη νέα χρονιά η Αυστραλία, καθώς επί 12 λεπτά τα πυροτεχνήματα έκαναν την νύχτα μέρα.

Η μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας είχε ανακοινώσει για την αποψινή νύχτα την πιο μεγάλη γιορτή πυροτεχνημάτων που γίνεται ποτέ στον κόλπο του Σύδνεϋ. Έτσι, τα μεσάνυχτα ο ουρανός του Σύδνεϋ φωτίστηκε από τα χιλιάδες πυροτεχνήματα που εκτοξεύονταν από την Όπερα και τη γέφυρα του Χάρμπουργκ.

Το εντυπωσιακό σόου απόλαυσαν σχεδόν ενάμιση εκατομμύριο θεατές, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν για να απολαύσουν το θέαμα.

Happy New Year Australia 🎉!

Sydney has counted down the final minutes of 2018 and has welcomed in the New Year.

Follow the #NewYearsEve celebrations around the world here:

