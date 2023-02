Ρεκόρ Γκίνες για τον Ultraman στη Σαγκάη – Το μεγαλύτερο άγαλμα αφιερωμένο στον Ιάπωνα υπερήρωα

Το άγαλμα που κοσμεί την Σαγκάη και είναι αφιερωμένο στον Ιάπωνα υπερήρωα Ultraman κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες. Το άγαλμα στο θεματικό πάρκο Shanghai Haichang Ocean Park, έχει ύψος 10,4 μέτρα και απεικονίζει τον Ultraman με μπλε και κόκκινη στολή και την χαρακτηριστική του πόζα, όταν ετοιμάζεται να υπερασπιστεί τη Γη, είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο.

Το εντυπωσιακό γλυπτό κατασκευάστηκε από ομάδα 20 ατόμων, έχει βάρος 3,8 τόνους και υποδέχεται τους επισκέπτες στο τμήμα του ψυχαγωγικού πάρκου με θέμα το σύμπαν του Ultraman.

This giant Ultraman stands at over 10 meters tall! 🤖https://t.co/AAUiTkaVbD

— Guinness World Records (@GWR) February 8, 2023