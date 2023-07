Ρέι Λιότα: Υποψήφιος για Emmy μετά θάνατον

Η Τηλεοπτική Ακαδημία ανακοίνωσε την Τετάρτη τις υποψηφιότητες για τα βραβεία Emmy 2023, μία από τις οποίες τίμησε τον αείμνηστο ηθοποιό Ρέι Λιότα.

Ο Λιότα βρέθηκε ανάμεσα στους υποψήφιους για το βραβείο καλύτερου ηθοποιού δεύτερου ανδρικού ρόλου σε σειρά περιορισμένης διάρκειας ή ανθολογίας ή τηλεοπτική ταινία για τη δουλειά του στη σειρά «Black Bird» της Apple TV +.

Θα διεκδικήσει το βραβείο μαζί με τον συμπρωταγωνιστή του στο «Black Bird» Πολ Γουόλτερ Χάουζερ, τον Μάρεϊ Μπάρλετ (Welcome To Chippendales), τον Ρίτσαρντ Τζένκινς (Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story), τον Τζόζεφ Λι (Beef), τον Γιανγκ Μαζίνο (Beef) και τον Τζέσι Πλέμμονς (Love & Death).

Η κόρη του ηθοποιού, Κάρσεν Λιότα, ανέφερε σε δήλωσή της: «Είμαι τόσο ευγνώμων στα μέλη της Τηλεοπτικής Ακαδημίας που τίμησαν τον πατέρα μου με αυτή την υποψηφιότητα. Ήταν τόσο απίστευτα περήφανος για την ερμηνεία του στο “Black Bird” και θα σήμαινε τα πάντα γι’ αυτόν να είναι υποψήφιος δίπλα στον Τάρον και τον Πολ».

Ο Λιότα είχε κερδίσει στο παρελθόν ένα Emmy για τον Εξαιρετικό Καλεσμένο Ηθοποιό σε Δραματική Σειρά για την ερμηνεία του το 2005 ως Τσάρλι Μέτκαλφ στο «ER».

Το «Black Bird» κέρδισε τελικά τέσσερις υποψηφιότητες συνολικά, με τον Τάρον Έτζερτον να κερδίζει μια υποψηφιότητα για Εξαιρετικό Α’ Ανδρικό Ρόλο σε σειρά ή ταινία περιορισμένης διάρκειας ή ανθολογίας, ενώ η Νάταλι Κίνγστον κέρδισε μια υποψηφιότητα για Εξαιρετική Φωτογραφία σε σειρά ή ταινία περιορισμένης διάρκειας ή ανθολογίας.

Το «Black Bird» βασίζεται στην αληθινή ιστορία του Τζίμμι Κίνι (Τάρον Έτζερτον), ενός εγκληματία που αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 10 ετών, στον οποίο προσφέρεται μια μοναδική συμφωνία.

Τον προσεγγίζει το FBI για να χρησιμεύσει ως πληροφοριοδότης και να αποσπάσει ομολογία από τον κατά συρροή δολοφόνο Λάρι Χολ (Πολ Γουόλτερ Χάουζερ), σε μια προσπάθεια να βρεθούν τα πτώματα των 18 γυναικών που δολοφόνησε.

Ο Λιότα υποδύεται τον Μπιγκ Τζιμ Κίνι, τον πατέρα του Τζιμ Κίνι του Έτζερτον στην περιορισμένης διάρκειας δραματική σειρά έξι επεισοδίων που έκανε πρεμιέρα τον περασμένο Ιούλιο.



Ο ηθποποιός απεβίωσε στον ύπνο του στα τέλη Μαΐου του 2022 κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Dangerous Waters» στη Σάντα Ντομίνγκο της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Η νεκροψία αποκάλυψε ότι η αιτία θανάτου ήταν αναπνευστική ανεπάρκεια, πνευμονικό οίδημα και καρδιακή ανεπάρκεια, αναφέροντας ως βασική αιτία την αθηροσκλήρωση.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Πηγή:protothema