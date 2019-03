Ράγισαν καρδιές με το παιδί χωρίς πόδια που έπαιξε μπάλα με τον Σεφτσένκο (video)

Μεγάλη συγκίνηση προκάλεσε η παρουσία ενός 11χρονου αγοριού χωρίς πόδια στην προπόνηση της Εθνικής Ουκρανίας για να δει από κοντά το ίνδαλμα του και πλέον προπονητή της εθνικής ομάδας Αντρέι Σεφτσένκο.

Ο 11χροος Αλί Ντουγκανμπέγκοφ ταξίδεψε από το Αλμα Άτι του Καζακστάν για να πραγματοποιήσει το όνειρο του. Ηταν τόσο μεγάλος ο ενθουσιασμός του όταν είδε τον Σεφτσένκο που πήδηξε από το αναπηρικό καρότσι και άρχισε να παίζει μπάλα με τον Σεφτσένκο ανταλλάσσοντας κεφαλιές αλλά και πάσες με τα χέρια.

The first day of training 🇺🇦 began with an incredible meeting with Ali. A boy who has been born without legs overcame 4,000 kilometres from Almaty to play football with us. #champion #ali_amir_happy @FFUKRAINE pic.twitter.com/BspLEXvCyq

— Andriy Shevchenko (@jksheva7) March 19, 2019