«Skopelos: A piece of your heart» – Πολυεπίπεδες δράσεις τουριστικής προβολής από τον Δήμο Σκοπέλου

Μεθοδικά εργάζεται από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της, η νέα Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου Σκοπέλου, για την ανανέωση και ενδυνάμωση της εικόνας του προορισμού, με στόχο να καλύψει σε σύντομο χρονικό διάστημα, κενά και ανάγκες πολλών ετών.

Σε συνεννόηση με εξειδικευμένη εταιρία τουριστικού μάρκετινγκ που για πρώτη φορά ο Δήμος ανέλαβε την πρωτοβουλία να συνεργαστεί, μελετήθηκε το «προϊόν» και οι τάσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος. Μέσα από μια πολυσέλιδη ανάλυση που θα παρουσιαστεί σε συγκέντρωση επαγγελματιών στο νησί, όταν ομαλοποιηθούν οι συνθήκες και μέσα από την επεξεργασία χιλιάδων κριτικών και απόψεων επισκεπτών του νησιού, η Επιτροπή κατέληξε στο slogan που θα συνοδεύει το brandname «Skopelos», ενώ στη συνέχεια προχώρησε στην εικαστική αποτύπωση λογοτύπου και τη δημιουργία μοντέρνου τουριστικού φυλλαδίου που περιγράφει μέσα από ένα πρωτότυπο σκεπτικό, το τουριστικό «προϊόν» της Σκοπέλου.

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή Τουρισμού είναι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει έστω υπό αυτές τις δυσμενείς συνθήκες το νέο λογότυπο του προορισμού, «Skopelos: A piece of your heart!» Το λογότυπο αναδεικνύει τη Σκόπελο ως το νησί που θυμίζει έργο τέχνης και ταυτόχρονα αποτελεί «κομμάτι της καρδιάς» του κάθε επισκέπτη! Το μοντέρνο λογότυπο θυμίζει πίνακα ζωγραφικής, οι χαρακτηριστικές αποχρώσεις του πράσινου και του μπλε του νησιού κυριαρχούν, η καρδιά θυμίζει παραλία και ακόμα και η λέξη Skopelos παραπέμπει σε ιδιαίτερα τοπικά στοιχεία παράδοσης του τόπου. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, τα δεδομένα της εποχής αναδεικνύουν στην κορυφή των προτιμήσεων τη σχέση εμπιστοσύνης και τον συναισθηματικό δεσμό που έχει «χτίσει» κάθε προορισμός με τους επισκέπτες του. Επί του προκειμένου, η φράση «A piece of your heart» καθιστά επίκαιρο τον προορισμό σε αυτή τη δύσκολη για όλους συγκυρία. Παράλληλα, ο Δήμος Σκοπέλου θα παρέχει την ευχέρεια χρήσης και εφαρμογής του λογοτύπου στο προωθητικό και διαφημιστικό υλικό των επαγγελματιών για τον συντονισμό όλων των επιμέρους δράσεων.

Επιπλέον, οι λόγοι που ο κάθε επισκέπτης δημιουργεί ξεχωριστούς συναισθηματικούς δεσμούς με τη Σκόπελο, εξηγούνται αναλυτικά μέσα από ένα πρωτότυπο σκεπτικό, στο νέο καλαίσθητο τουριστικό φυλλάδιο του Δήμου. Σε μεγάλες διαστάσεις φύλλου και με μοντέρνο στήσιμο, ώστε να ευνοεί την ανάλυση των χαρακτηριστικών του προορισμού και ταυτόχρονα την ανάδειξη του φωτογραφικού υλικού, ο επισκέπτης καλείται να λάβει μέρος σε ένα νοερό ταξίδι ώστε να πρωταγωνιστήσει στη δική του ταινία, στο νησί του Mamma Mia! Κάθε δισέλιδο του φυλλαδίου είναι μία διαφορετική ταινία και μία διαφορετική ενότητα, ως εξής: Παραλίες, Χωριά & Αξιοθέατα, Δραστηριότητες, Μοναστήρια, Εκκλησίες & Παράδοση, Γαστρονομία & Τοπικά Προϊόντα, Ρομαντισμός & Γάμοι.

Επόμενος «σταθμός» της Επιτροπής Τουρισμού είναι η ολοκλήρωση, στο επόμενο διάστημα, του νέου τουριστικού διαδικτυακού τόπου του Δήμου, με εκτεταμένο πληροφοριακό υλικό, που να πληροί τις σύγχρονες αισθητικές και τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τη δυνατότητα προβολής των τουριστικών επιχειρήσεων του νησιού. Εισερχόμενοι στη νέα ψηφιακή εποχή, ο Δήμος δεν θα αγνοεί πλέον τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας θα ενεργοποιηθούν οι λογαριασμοί των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του προορισμού (facebook, instagram, twitter, pinterest, youtube), που θα ενημερώνονται και θα συντηρούνται σε καθημερινή βάση με επαγγελματισμό και εξειδίκευση σε θέματα που ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα του σύγχρονου ταξιδιώτη.

Ωστόσο, το έργο της Επιτροπής δεν θα ολοκληρωθεί με τα παραπάνω. Η πρωτοφανής κρίση που βιώνει η ανθρωπότητα τους τελευταίους μήνες θα έχει αντίκτυπο και στις τοπικές οικονομίες. Οι νέες συνθήκες δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για επανάπαυση. Στόχος από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε καθήκοντα η νέα Επιτροπή Τουρισμού ήταν, όχι μόνο η υλοποίηση δράσεων αλλά επιπροσθέτως η υιοθέτηση ενός νέου τρόπου εργασίας και σκέψης για την αποδοτικότερη προβολή του προορισμού.

Στο πλαίσιο μιας πιο σύγχρονης προσέγγισης με βάση την οποία θα λειτουργεί η Επιτροπή Τουρισμού από εδώ και στο εξής, ο Δήμος Σκοπέλου συμμετείχε οργανωμένα στις εκθέσεις Τουρισμού WTM στο Λονδίνο, Philoxenia, Greek Panorama και HORECA στην Ελλάδα, Vakantiebeurs στην Ολλανδία και Romexpo στη Ρουμανία. Συνεχίζοντας την επικοινωνία με στοχευμένες επαφές που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια εκθέσεων με επαγγελματίες, δημοσιογράφους και φορείς, προέκυψαν στη συνέχεια αφιερώματα για τον προορισμό χωρίς κόστος, το πρώτο σε έγκριτο τουριστικό επαγγελματικό website για το yachting, Allaboutshipping.co.uk, και το δεύτερο στο κορυφαίο Βρετανικό ταξιδιωτικό μέσο για οικογενειακές διακοπές, Familytraveller.co.uk. που προσεγγίζει εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά που ταξιδεύουν με μεγάλη συχνότητα εκτός Αγγλίας.

Παράλληλα καταρτίστηκε σταδιακά ένα πρόγραμμα προβολής με το ελάχιστο δυνατό κόστος, ενεργοποιώντας παράλληλα ένα δίκτυο επαφών με φορείς, για να συμβάλει στην ανάδειξη της Σκοπέλου σε επιλεγμένες αγορές ενδιαφέροντος και ειδικές ομάδες -στόχους. Στο πνεύμα αυτό, είχαν ήδη διερευνηθεί και σε ορισμένες περιπτώσεις διασφαλιστεί επιλεγμένες δράσεις για προβολή σε αγορές ενδιαφέροντος όπως μεταξύ άλλων Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ανατολική Ευρώπη, Βαλκάνια και Μ. Βρετανία μέσα από παρουσιάσεις προορισμού, συνεργασίες με instagramers, bloggers, δημοσιογράφους, δίκτυα influencers και σπεσιαλίστες με έμφαση και σε ειδικά πεδία της αγοράς όπως, θαλάσσιος τουρισμός, φυσιολατρία, περιπατητικός τουρισμός, γαστρονομία, πολιτισμός

Σχετικά με τις μέχρι τώρα ενέργειες και πρωτοβουλίες για την προβολή της Σκοπέλου που έχει αναλάβει ο Δήμος και η Επιτροπή, η Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Σκοπέλου, Ιωάννα Ευσταθίου επεσήμανε τα ακόλουθα: «Αν και οι παραπάνω δράσεις αναβλήθηκαν λόγω των απρόβλεπτων διαστάσεων που έλαβε η πανδημία, ωστόσο, η πρόθεση μας ως Τουριστική επιτροπή να διαφοροποιήσουμε τη Σκόπελο μέσα από πρωτότυπες και στοχευμένες δράσεις, ούτε «αναβάλλεται», ούτε «παγώνει». Παρακολουθούμε τις εξελίξεις καθημερινά και είμαστε σε ετοιμότητα ώστε να επανέλθουμε δριμύτεροι με προτάσεις και δράσεις που θα διαμορφωθούν ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες. Μέχρι τότε, μένουμε ασφαλείς και υγιείς, παραμένουμε αισιόδοξοι και κυρίως παραμένουμε στη διάθεση των επαγγελματιών, για την ανταλλαγή γόνιμων απόψεων και τη στήριξη τους, σε οποιοδήποτε πεδίο θεωρείται πως μπορεί να φανεί χρήσιμη η Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου Σκοπέλου. Καλό Πάσχα με υγεία και αισιοδοξία!».