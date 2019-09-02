«Σάρωσαν» οι μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Βόλου στις Πανελλαδικές – Στο 78% το ποσοστό επιτυχίας

Το 78% άγγιξε το ποσοστό επιτυχίας των μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Βόλου στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία συγχαίρει τους επιτυχόντες. Όπως, ειδικότερα, αναφέρεται:
Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων του σχολικού έτους 2018-2019 είδαμε με χαρά τις επιτυχίες των μαθητών μας. Το ποσοστό επιτυχίας ήταν μεγάλο (78%) και σε σχολές ιδιαίτερα αξιόλογες.
Οι επιτυχόντες ανά Σχολή είναι οι ακόλουθοι:
|Α/Α
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|Σχολή Επιτυχίας
|Σειρά Επιτυχίας
|Ίδρυμα
|1
|ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΦΑΝΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|9
|ΑΠΘ
|2
|ΦΙΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ
|2
|ΣΜΥ
|3
|ΔΕΣΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)
|6
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
|4
|ΑΝΔΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|1
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|5
|ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|6
|ΚΑΠΛΛΑΝΙ ΜΑΤΕΟ
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|7
|ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|8
|ΤΣΙΑΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|6
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|9
|ΤΣΙΒΕΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|7
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|10
|ΤΣΙΠΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|11
|ΚΑΪΣΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|12
|ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|13
|ΡΑΜΑ ΜΠΑΝΟΥΣ
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|3
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|14
|ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|4
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|15
|ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|16
|ΚΑΤΣΙΚΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|17
|ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|18
|ΦΑΔΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|3
|ΔΠΘ
|19
|ΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ)
|2
|ΑΣΤΕ
|20
|ΠΡΑΣΣΑ ΑΘΗΝΑ
|ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|1
|ΑΠΘ
|21
|ΣΑΚΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|4
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|22
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|6
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|23
|ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|24
|ΚΩΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
|25
|ΜΑΚΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|26
|ΜΠΟΓΙΑ ΕΛΙΣΙΑΝ
|ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|3
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|27
|ΠΑΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
|ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
|3
|ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
|28
|ΣΤΡΙΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ
|ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|4
|ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.
|29
|ΤΣΙΑΚΑΡΑ ΡΑΦΑΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
|30
|ΚΩΣΤΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|5
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|31
|ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ
|8
|ΠΑΝΤΕΙΟ
|32
|ΖΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|2
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου συγχαίρουν τους επιτυχόντες και τους εύχονται από καρδιάς καλές σπουδές.
Οι κόποι μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών ανταμείφθηκαν. Τα παιδιά κοπίασαν και έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους.
Καθώς φεύγουν από κοντά μας θα θέλαμε να τους υπενθυμίσουμε πως πάντα θα χαιρόμαστε και θα καμαρώνουμε για την περαιτέρω πρόοδο τους.