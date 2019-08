«Λευκή Νύχτα» σήμερα στην αγορά του Βόλου – Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Με τη λήξη της περιόδου των θερινών εκπτώσεων ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου διοργανώνει απόψε τη «Λευκή Νύχτα», σε μια προσπάθεια να τονώσει την κίνηση στην τοπική αγορά.

Τα εμπορικά καταστήματα του Βόλου θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι αργά τη νύχτα, με ειδικές τιμές σε δεκάδες προϊόντα. Το αίτημα του ΕΣΒ για παράταση του ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων λόγω της «Λευκής Νύχτας», θα εξεταστεί στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, την ερχόμενη Τετάρτη.

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων:

– Πλατεία Πανεπιστημίου: 20.30 ΙΕΚ Γιάτσος – Γευστική Δοκιμή. 21.45 – 00.00 AppARTia – Μουσική συναυλία. 22.00 Le Gourmet – Γευστική Δοκιμή.

– Δημητριάδος και Λώρη: 21.00 Εκείνες και Αυτός – Μουσική συναυλία.

– Ερμού και Τοπάλη: 20.30 Παλσάρ – Μουσική συναυλία

– Σπ. Σπυρίδη και Σωκράτους: 20.30 Piano Stories – Μουσική συναυλία.

– Δημητριάδος και Αγίου Νικολάου: 21.00 Απόστολος Γκίκας (AG) – Μουσική συναυλία.

– 28ης Οκτωβρίου και Δον Δαλεζίου: 20.30 Volo Der No – Μουσική συναυλία.

– Ερμού και Ροζού: 20.30 Cassete και Rafaella Pignataro – Μουσική συναυλία.

– Αντωνοπούλου και Σωκράτους: 20.00 Le Gourmet – Live cooking by Σπυριδούλα.

– Κονταράτου και Ογλ: 20.30 ΙΕΚ Γιάτσος – Help Planet – Face Painting και Φωτογραφία.

– Γκλαβάνη και Κονταράτου 21.00 Σχολή Βούλγαρη – Bodypainting.

– Ερμού και Αγ. Νικολάου 20.00 ΙΕΚ Δήμητρα – Food Festival. ΙΕΚ Δήμητρα – Studio Ομορφιάς και Face Painting.

– Κ. Καρτάλη (μεταξύ Σωκράτους και 28ης Οκτωβρίου): 20.00 Dj Dimitris Iatropoulos – Party.

– Γκλαβάνη (Ερμού και Δημητριάδος): 20.00 Η μπάντα που παίζει τα πάντα – Μουσική συναυλία.

– Κουμουνδούρου και Κονταράτου: 21.00 Groove, Grappa, Entra και Novel – Cocktail Festival.

– Κουμουνδούρου (μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος): 21. Σχολή Be Pro – Μακιγιάζ.