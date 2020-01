«Η Ευρώπη είναι γυναίκα»: Πανηγυρικό tweet της Φον ντερ Λάιεν για Σακελλαροπούλου

Τις θερμότερες ευχές της στη νέα Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας εξέφρασε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μέσω μηνύματος που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο twitter.

«Συγχαρητήρια στην Αικατερίνη Σακελλαροπούλου την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας που εξελέγη με ευρεία πλειοψηφία σήμερα από το ελληνικό κοινοβύλιο. Η Ελλάδα προχωρά σε μια νέα εποχή ισότητας», έγραψε στην ανάρτησή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χρησιμοποιώντας μάλιστα στο hashtag «Η Ευρώπη είναι γένους θηλυκού».

Congratulations to Aikaterini Sakellaropoulou – the first female President of the Hellenic Republic elected with a very large majority today in the Hellenic Parliament.

🇬🇷 is moving ahead into a new era of equality. #europeisawoman

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 22, 2020