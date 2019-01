Πυροβολισμοί στο Λος Άντζελες: Τρεις νεκροί, τέσσερις τραυματίες σε αίθουσα μπόουλινγκ

Τουλάχιστον 3 νεκροί και 4 τραυματίες υπάρχουν από πυροβολισμούς σε περιστατικό κοντά στο Λος Άντζελες, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν στην αίθουσα μπόουλινγκ Gable House Bowl στο Τόρνας, που βρίσκεται περίπου 20 μίλια μακριά από την περιοχή του Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που επικαλούνται οι Los Angeles Times, πριν από τους πυροβολισμούς στο Gable House Bowl είχε σημειωθεί «άγριος τσακωμός».

Αστυνομικός δήλωσε ότι πυροβολισμοί ερρίφθησαν και στον χώρο στάθμευσης, όπου περίπου τρεις με πέντε ανθρώποι έχουν πέσει στο έδαφος. «Έχουμε πολλούς ανθρώπους που έχουν πέσει στο έδαφος μέσα και έξω από το Gable House», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα ο διευθυντής του Gable House Χεσούς Πέρες δήλωσε στους Los Angeles Times ότι άκουσε περίπου 4 πυροβολισμούς. «Το μόνο που ακούσαμε ήταν ότι κάπου δύο άνθρωποι πυροβολήθηκαν», δήλωσε επίσης στην εφημερίδα. «Ακούσαμε ότι γινόταν ένας μεγάλος καυγάς πριν από αυτό. Τρέξαμε στο μπαρ και καλυφθήκαμε επειδή μετά τον καυγά ακούσαμε πυροβολισμούς», πρόσθεσε.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι έμεινε κρυμμένος για περίπου 15 λεπτά προτού ένας φρουρός της ασφάλειας τον συνοδεύσει έξω στο πίσω μέρος του Gable House Bowl.

Άλλοι αυτόπτες μάρτυρες ήταν εμφανώς σε κατάσταση σοκ. Ορισμένοι άνδρες έκαναν εμετό, ενώ γυναίκες έκλαιγαν, φώναζαν και έμεναν κοντά η μια στην άλλη σαν ομάδα.

«Έγινε ένας τσακωμός και μετά ακούσαμε 9 πυροβολισμούς», δήλωσε ένας άλλος άνδρας, ο οποίος αρνήθηκε να αποκαλύψει το όνομά του καθώς έφευγε.

Το Gable House περιγράφεται στον ιστότοπό του ως κέντρο παιγνιδιών που προσφέρει αίθουσα μπόουλινγκ, αίθουσα για παιγνίδια με λέιζερ και αίθουσα με ηλεκτρονικά.

