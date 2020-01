Πυροβολισμοί στην πολυτελή έπαυλη του Τραμπ

Kόκκινος συναγερμός σήμανε στη Φλόριντα, όταν άγνωστο αυτοκίνητο (ένα SUV) παραβίασε τις συνθήκες ασφαλείας και εισήλθε παρανόμως στον χώρο της έπαυλης Τραμπ, στο Μαρ-α-Λάγκο. Μοιραία οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ εναντίον αυτοκινήτου που «έσπασε» την περίμετρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι άνθρωποι της Ασφαλείας του προέδρου των ΗΠΑ πυροβόλησαν δύο φορές, μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε στην κεντρική πύλη της έπαυλης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρισκόταν στον Λευκό Οίκο, αλλά σκόπευε να αναχωρήσει αργότερα σήμερα για τη Φλόριντα, μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, επικαλούμενο τον σερίφη της κομητείας του Παλμ Μπιτς.

Δύο προσαγωγές

Στο μεταξύ δύο πρόσωπα έχουν προσαχθεί μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε στην κεντρική πύλη της εξοχικής κατοικίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα. Οδηγός του τζιπ που μπήκε παρανόμως στον χώρο ήταν μια γυναίκα. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες διευκρινίσεις για το συμβάν αυτό.

#DEVELOPING: Police have two people in custody after a security breach at the Mar-a-lago estate ended in a police-involved shooting. https://t.co/1TAbqkYIe5

— WSVN 7 News (@wsvn) January 31, 2020