Πυροβολισμοί στην Ουτρέχτη: Τούρκος ο δράστης – Παραμένει ασύλληπτος

Η ολλανδική αστυνομία προειδοποιεί τους πολίτες για έναν 37χρονο Τούρκο, μετά τους πυροβολισμούς στην Ουτρέχτη και τους καλεί να μην τον πλησιάζουν.

Η αστυνομία της Ουτρέχτης επιβεβαιώνει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες από τους πυροβολισμούς νωρίτερα στην πλατεία 24ης Οκτωβρίου.

Στο twitter της αστυνομίας ανέβηκε πριν από λιγο η φωτογραφία του δράστη, ο οποίος επιβεβαιώνεται ότι έχει γεννηθεί στην Τουρκία.

The police asks you to look out for the 37 year old Gökman Tanis (born in Turkey) associated with the incident this morning at the #24oktoberplein in #Utrecht. Do not approach him but call 0800-6070. pic.twitter.com/U1IWEDtUYu

