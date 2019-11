Πυροβολισμοί σε λεωφορείο στη Γέφυρα του Λονδίνου

Αστυνομικές δυναμεις βρίσκονται στη Γέφυρα του Λονδίνου μετά από αναφορές για πυροβολισμούς σε λεωφορείο. Σύμφωνα με χρήστες του Τwitter, στην περιοχή επικρατεί πανικός ενώ η αστυνομία δίνει εντολή στον κόσμο να απομακρυνθεί από την περιοχή.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ακούστηκαν πυροβολισμοί και έτσι αποφασίστηκε ο πλήρης αποκλεισμός της περιοχής και η απαγόρευση της κυκλοφορίας. Οι αστυνομικοί ερευνούν και ένα λευκό βαν που βρέθηκε εκεί.

Police shouting for everyone to move away. Real panic setting in at London Bridge. Rumours of a shooting? pic.twitter.com/vBZoKu73za

— Timothy Johnson (@timtj) November 29, 2019