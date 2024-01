Πυροβολισμοί σε καθολική εκκλησία στο Βόσπορο – Ένας νεκρός

Συναγερμός έχει σημάνει σε καθολική εκκλησία στον Βόσπορο μετά από πυροβολισμούς, με την ΕΡΤ να μεταδίδει πως υπάρχει ένας νεκρός.

Αναφορές για δύο δράστες – Εικόνες από το σημείο

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως δύο άτομα μπήκαν στην εκκλησία Σάντα Μαρία, στην ευρωπαίκή πλευρά του Βοσπόρου, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους και ξεκίνησαν να πυροβολούν.

Επικράτησαν εικόνες χάους, με τον κόσμο να πέφτει στο πάτωμα για να προφυλαχτεί.

⚡️ An armed attack occurred in a Catholic church in Istanbul during prayer, one person was wounded, local media write. Video from social networks. pic.twitter.com/UBxg95Dpnj

— 🌕 Mister_ Nikita_X 🫶 (@Mister_Nikita_X) January 28, 2024