Πυροβολισμοί και Πυροβολισμοί στην Ουτρέχτη

H αντιτρομοκρατική υπηρεσία έχει σπεύσει στο σημείο, ενώ στην περιοχή πετούν ελικόπτερα της αστυνομίας και των σωστικών συνεργείων. «Δεν αποκλείεται να είναι τρομοκρατικό χτύπημα» αναφέρει ο επικεφαλής της αστυνομίας.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία, έχει διαφύγει. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι δράστες ήταν περισσότεροι από τον έναν που δίνει μέχρι αυτή τη στιγμή η αστυνομία. Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 10:45 τοπική ώρα στην πλατεία 24 Octoberplein της πόλης της Ουτρέχτης.

Η αστυνομία αναφέρει στο Twitter ότι η περιοχή έχει αποκλειστεί σε μεγάλο βαθμό και ζητεί από τους πολίτες να μην πλησιάζουν. Ολη η κυκλοφορία του τραμ έχει σταματήσει.

Αδιευκρίνιστος αριθμός τραυματιών έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο της πόλης, όμως η κατάστασή τους παραμένει άγνωστη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι θα κατέβει σε απεργία, η οποία ανεστάλη μόλις έγινε γνωστό το συμβάν.

Μάρτυρας του συμβάντος περιέγραψε τη στιγμή που άρχισαν οι σφαίρες να πέφτουν… βροχή: «Ενας άνδρας σηκώθηκε κι έβγαλε ένα μεγάλο όπλο. Ήμουν στο πίσω μέρος του τραμ. Γύρισε γύρω γύρω, αλλά φαινόταν να στοχεύει ανθρώπους που κάθονταν στα παγκάκια».

Μια άλλη γυναίκα είπε: «Ολοι πέσαμε κάτω. Ο οδηγός δεν άνοιξε αμέσως τις πόρτες. Δύο αγόρια δίπλα μου έσπασαν ένα παράθυρο, οπότε έφυγα έξω. Πολλοί άνθρωποι βγήκαν από εκεί».

Σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο που ήταν αυτόπτης μάρτυρας, μια γυναίκα χτυπήθηκε στο στήθος με μία ή περισσότερες σφαίρες. Δύο άνθρωποι δέχτηκαν πυρά στο δρόμο. Ένα θύμα ακόμα, έχει δεχτεί σφαίρες μέσα στο τραμ. Ένας άλλος μάρτυρας, είπε το όπλο ενός από τους δράστες αφέθηκε μέσα στο τραμ.

#BREAKING: Person has opened fire in a tram in the Dutch city of Utrecht; #Netherlands; Multiple people are reported to have been injured pic.twitter.com/y1CDTrTAF5

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) March 18, 2019