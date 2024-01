Πυροβόλησε τον 24χρονο θετό γιο του επειδή του αντιμίλησε – Συγκλονίζει βίντεο από τις ΗΠΑ

Ένα αποτροπιαστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας κάνει το γύρο του Διαδικτύου, καθώς σοκαριστικό βίντεο καταγράφει πατριό να πυροβολεί τον 24χρονο θετό γιο του στο Τενεσί των ΗΠΑ, γιατί του αντιμίλησε σε διαφωνία που είχαν. Στη συνέχεια ο πατριός έδωσε τέλος στη ζωή του.

Ειδικότερα, ο 68χρονος Τζέφρι Σκοτ Γουέστ από το Φρέντσβιλ του Τενεσί στις ΗΠΑ πυροβόλησε με το όπλο του τον 24χρονο Κάιλ Σπάιτζ, τραυματίζοντάς τον στο αυτί έπειτα από καβγά που είχαν στις 25 Αυγούστου 2023 και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του πυροβολώντας τον εαυτό του.

Το χρονικό

Στο βίντεο φαίνεται ο Σπάιτζ να διαπληκτίζεται αρχικά με τον πατριό του, Γουέστ. «Ετοιμάζομαι να του τινάξω τα μυαλά στον αέρα, και τα δικά σου!», φωνάζει ο Γουέστ πίσω από την πόρτα. Η μητέρα του κλείνει την πόρτα του γιου της για να αποκλιμακώσει την κατάσταση.

Έτσι ο Σπάιτζ σηκώνεται από το κρεβάτι, ανοίγει την πόρτα και πηγαίνει προς το μέρος του Γουέστ. «Θα τινάξεις τα μυαλά της μαμάς μου στον αέρα;», του φωνάζει ο 24χρονος που στέκεται πλέον σε έναν διάδρομο του σπιτιού και προτρέπει τον Γουέστ να τον «σημαδέψει ξανά με το όπλο».

Τότε ο άνδρας στρέφει ξανά το όπλο προς την κατεύθυνση του Σπάιτζ και τον πυροβολεί. Εκείνη τη στιγμή ακούγονται τα ουρλιαχτά της μητέρας του.

Στο βίντεο φαίνεται Σπαιζ να αιμορραγεί. «Θεέ μου! Θα πας φυλακή», φωνάζει η μητέρα στον σύντροφό της καθώς εκείνος απομακρύνεται. Το βίντεο τελειώνει με τον Σπάιτζ να βγαίνει τρέχοντας από την πίσω πόρτα του σπιτιού πανικόβλητος για να φέρει βοήθεια.

Pro tip: If someone's threatening to shoot you, it'd be a good idea not to taunt them. pic.twitter.com/5gTBTxRddS

— 🅲🅾🅻🅴 🆆🅾🅻🅵🅴 (@xXWolfemanXx) January 16, 2024