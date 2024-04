Πυροβόλησαν στο στήθος τον τραγουδιστή Κεντί Ζιράκ

Ο Γάλλος τραγουδιστής Κεντί Ζιράκ, φέρεται να αναρρώνει μετά τον πυροβολισμό και τον τραυματισμό του στο Biscarrosse, Landes, στη Γαλλία το βράδυ της Κυριακής 21 Απριλίου, όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Oι τελευταίες πληροφορίες του BBC λένε πως η ζωή του δεν βρίσκεται πλέον σε κίνδυνο μετά την επίθεση.

Kendji Girac: The Voice France star seriously hurt after shooting https://t.co/8VPkv489C2

— BBC News (World) (@BBCWorld) April 22, 2024