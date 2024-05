«Πυρά» της Ζαχάροβα στη Eurovision: «Ξεπερνά κάθε όργιο – Είναι ιεροσυλία»

Τα «πυρά» της κατά της Eurovision 2024 και αρκετών συμμετοχών που εμφανίστηκαν on stage εξαπέλυσε η Μαρία Ζαχάροβα, χαρακτηρίζοντας τη διοργάνωση «όργιο» που προβάλλει «ιεροσυλίες».

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή της στο Telegram, η Μαρία Ζαχάροβα αναφέρει πως «Η Eurovision 2024 ξεπερνά κάθε όργιο, συμμορία ή τελετουργική ιεροσυλία» προσθέτοντας ειρωνικά ότι «η κηδεία της δυτικής Ευρώπης συνεχίζεται κανονικά» για να καταλήξει «δεν μας προκαλεί εντύπωση αυτό».

Zakharova on Eurovision: They surpassed every orgy – the funeral of Western Europe.

"Eurovision 2024 surpassed any orgy, witches' sabbath or ritual sacrilege. Western Europe's funeral proceeds as usual. No surprises," said the official representative of the Ministry of Foreign… pic.twitter.com/tbhTdqc9Go

