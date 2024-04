Πυκνώνουν οι αναφορές για επιδείνωση της υγείας του Καρόλου – «Επιστρέφει στη δουλειά αλλά δεν είναι καλά»

«Όλοι παραμένουν αισιόδοξοι, αλλά είναι πραγματικά πολύ άρρωστος. Περισσότερο από ό,τι αφήνουν να φανεί». Με αυτή τη φράση περιέγραφε στο The Daily Beast την κατάσταση της υγείας του βασιλιά Καρόλου, φίλος της οικογένειας. Μπορεί το Μπάκιγχαμ να «απάντησε» ανακοινώνοντας ότι ο βασιλιάς επιστρέφει στα δημόσια καθήκοντά του καθώς οι γιατροί «είναι αισιόδοξοι» με το πόσο θετικά ανταποκρίνεται στη θεραπεία κατά του καρκίνου στην οποία υποβάλλεται, όμως δεν κατάφερε να διασκεδάσει τις ανησυχίες.

Αυτό το οποίο μετατρέπει σε θρίλερ την υπόθεση με την κατάσταση της υγείας του Καρόλου, ωστόσο, είναι το γεγονός ότι η πηγή που επικαλείται το Daily Beast, είναι η ίδια που είχε αποκαλύψει στο The Royalist ότι η βασίλισσα Ελισάβετ πέθαινε από καρκίνο των οστών, μόλις λίγους μήνες πριν τελικά αυτή φύγει από τη ζωή, κάτι που επιβεβαιώθηκε τελικά από τον βιογράφο της, Gyles Brandreth.

Ναι, το Παλάτι αφήνει να διαρρεύσει ότι «είναι πολύ νωρίς για να πει κανείς» πόσο θα συνεχιστεί η θεραπεία του, όπως και ο τύπος του καρκίνου με τον οποίο δίνει μάχη ο Κάρολος, όμως έδωσε στη δημοσιότητα μια νέα φωτογραφία του, μαζί με την Καμίλα. Άλλωστε, πολύ σύντομα, την ερχόμενη Τρίτη, 30 Απριλίου, αναμένεται να κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση, η οποία θα έχει και βαθιά συμβολικό χαρακτήρα, καθώς θα επισκεφθεί –συνοδευόμενος από τη σύζυγό του- ένα κέντρο αντικαρκινικής θεραπείας.

#KingCharles seems to be trying to put rumors of his ill health to bed — the #RoyalFamily just announced he'll return to the spotlight, this after reports his cancer battle isn't going well.

See more 👉 https://t.co/LX7wU2htUK pic.twitter.com/uF9UGqfaDv

— TMZ (@TMZ) April 27, 2024