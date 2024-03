Puff Daddy: Έφοδος στις βίλες του ράπερ – Ερευνάται για σωματεμπορία

Ο μεγιστάνας της ραπ Σον Κομπς, γνωστός ως Puff Daddy ή P. Diddy, βρίσκεται στο στόχαστρο των αμερικανικών αρχών μετά τη σειρά μηνύσεων εναντίον που τον κατηγορούν για σεξουαλική εκμετάλλευση, επίθεση και απειλές. Μάλιστα, σύμφωνα με το NBC News, έγινε και έφοδος στα σπίτια του σε Λος Άντζελες και Μαϊάμι.

Τι κατάσχεσαν

Η Υπηρεσία Ερευνών του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή της ότι «εκτέλεσε ενέργειες επιβολής του νόμου» στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης έρευνας, μαζί με ομάδες στο Λος Άντζελες και το Μαϊάμι. Οι αξιωματούχοι της Εσωτερικής Ασφάλειας κατέσχεσαν τα τηλέφωνα του Σον Κομπς στο Μαϊάμι πριν εκείνος αναχωρήσει για τις Μπαχάμες.

Homeland Security pulled up to Sean #Diddy Combs' LA home in BearCats. https://t.co/C4YT16Y4OA pic.twitter.com/LS5iBR8lu2

BREAKING: Sean ‘Diddy’ Combs’ homes are searched by federal officials after allegations of sex trafficking and distributing illegal firearms and narcotics, sources say. https://t.co/UWyuH27gwG pic.twitter.com/L5UwV81OMA

— NBC News (@NBCNews) March 25, 2024