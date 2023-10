Ψύχωση στη Γαλλία για τους «αιμοδιψείς» κοριούς

Πανικός επικρατεί στη Γαλλία από την μαζική εισβολή κοριών σε κινηματογραφικές αίθουσες, σχολεία, βαγόνια τρένων, ξενοδοχεία και θέατρα ενώ η διεθνής κοινότητα από τις ΗΠΑ μέχρι την Κίνα ανησυχεί για την υγειονομική κατάσταση της χώρας ενόψει της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων τον Ιούλιο του 2024. Τα ξένα μέσα ενημέρωσης με πηχυαίους τίτλους περιγράφουν την κατάσταση που επικρατεί τις τελευταίες εβδομάδες στην Πόλη του Φωτός αλλά και σε άλλες γαλλικές πόλεις, εξαιτίας της έντονης παρουσίας των «αιμοσταγών» εντόμων.

Skin-crawling videos show bed bugs crawling over seats on trains and buses in Paris as France battles an 'invasion' of the insects.

Υπό τον τίτλο «Alert στο Παρίσι» η καθημερινή ισπανική ιστοσελίδα El Pais γράφει πως οι κοριοί, τα έντομα με το καφέ χρώμα, είναι τις τελευταίες εβδομάδες οι «πρωταγωνιστές» στη Γαλλία ενώ σε λιγότερο από 10 μήνες θα πραγματοποιηθούν επί γαλλικού εδάφους οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Από την πλευρά της, η εφημερίδα The New York Times με τον ειρωνικό τίτλο «Πόλη του Φωτός ή πόλη των τσιμπημάτων;» γράφει πως η Γαλλία προσπαθεί να κατευνάσει την ανησυχία για την επιδρομή των κοριών, μια κατάσταση που έχει προκαλέσει πίεση στη γαλλική κυβέρνηση, αφού σε λιγότερο από ένα χρόνο το Παρίσι αναμένεται να επισκεφθούν εκατομμύρια τουρίστες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

Ακόμα και ο Αμερικανός κωμικός Τζίμι Φάλλον την περασμένη Τρίτη στον αέρα της τηλεοπτικής του εκπομπής «The Tonight Show» εμφανίστηκε με γαλλικό μπερέ στο κεφάλι και κρατώντας μια γαλλική μπαγκέτα και ένα ποτήρι κόκκινο κρασί ενώ είχε αφήσει ανοιχτό μέχρι το στήθος το λευκό του πουκάμισο, μιμήθηκε με γαλλική προφορά τον Εμανουέλ Μακρόν τραγουδώντας στα αγγλικά πως οι κοριοί μπορεί να κρύβονται παντού, στα σεντόνια και στα στρώματα και συμβούλευε τους τηλεθεατές να μην κλείσουν κατάλυμα Airbnb στη Γαλλία!

Η βρετανική Daily Mail ανησυχεί για την εισβολή κοριών και στο Ηνωμένο Βασίλειο αφού πρόσφατα πολλοί Βρετανοί επισκέφθηκαν το Παρίσι για να παρακολουθήσουν την Εβδομάδα Μόδας (Fashion Week de Paris). «Τρομακτικά βίντεο δείχνουν κοριούς να έρπουν πάνω στα καθίσματα των τρένων και των λεωφορείων στο Παρίσι καθώς η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με “εισβολή” αυτών των εντόμων», αναφέρει η βρετανική ιστοσελίδα.

Στο ίδιο μήκος κύματος το αμερικανικό δίκτυο NBC μεταδίδει πως οι κοριοί έχουν κάνει κατάληψη σε λεωφορεία, τρένα, θέατρα και ξενοδοχεία και καθώς το Παρίσι είναι μια δημοφιλής πόλη με εκατομμύρια επισκέπτες οι κοριοί θα μπορούσαν ενδεχομένως να «ταξιδέψουν» στις χώρες αυτών των επισκεπτών. Το Vice μιλά στον τίτλο του για «Αποκάλυψη» και συνοδεύει το σχετικό άρθρο με μια φωτογραφία στην οποία ένας τεράστιος κοριός αναδύεται από τα νερά του Σηκουάνα με φόντο τον Πύργο του Άιφελ.

A bed bug infestation is sweeping through Paris, with reports of the blood-sucking pests on buses and trains and inside movie theaters and hotels.

As millions visit the popular city, the bed bugs could potentially travel home with visitors.@meagannbc shares more. pic.twitter.com/IxEd5ihdeF

— NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) October 6, 2023