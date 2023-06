Προβολή του πειραματικού βίντεο Machines in Flames στον Βόλο

Στο πλαίσιο των διαλέξεων που οργανώνει το Τμήμα Πολιτισμού, Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προσκαλεί στην προβολή του πειραματικού βίντεο Machines in Flames (2022) του καθηγητή Andrew Culp (Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Aesthetics and Politics, California Institute of the Arts) και την παρουσίαση του ερευνητικού του έργου από τον ίδιο.

Η προβολή/παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 και ώρα 18:00 – 20:00 στον Βόλο, στον 4ο όροφο του κτηρίου Δεληγεώργη, Αίθουσα Δ2, Γκλαβάνη 37 & 28ης Οκτωβρίου.

Η εκδήλωση οργανώνεται στο πλαίσιο διδασκαλίας και μίας σύμπραξης δύο μαθημάτων: Διευρυμένες Χρήσεις των Οπτικοακουστικών Μέσων (διδάσκουσα Μαρία Πασχαλίδου) και Επικοινωνία, ΜΜΕ και Τηλεόραση (διδάσκουσα Ντάνα Παπαχρήστου).

Υπάρχει η δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης στο σύνδεσμο:

https://shorturl.at/svEO2