Προβολή του ντοκιμαντέρ «Μακεδονία, η λαμπερή πύλη του Ολύμπου» στον Βόλο

Την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019, ο φορέας Πολιτισμού της Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού, «Μαγνήτων Κιβωτός, για τη διάσωση του Πολιτιστικού Αποθέματος», σε συνεργασία με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής & Κοινωνικής Ωφέλειας «Παγκόσμια Αγκαλιά», διοργανώνουν την προβολή, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, του 5ου ντοκιμαντέρ της πολυβραβευμένης αμερικανικής σειράς «Mount Olympus» πού έχει τίτλο «MACEDONIA THE SHINING GATE TO MT OLYMPUS» (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Η ΛΑΜΠΕΡΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ).

Το ντοκιμαντέρ αυτό μέχρι στιγμής έχει αποσπάσει 22 χρυσά αγαλματίδια σε παγκόσμια φεστιβάλ κινηματογράφου, επανατοποθετώντας έτσι τον Όλυμπο στην διεθνή θέση που του ανήκει. Τη σειρά υπογράφει η πολυβραβευμένη Ελληνίδα σκηνοθέτης και παραγωγός Αθηνά Κρικέλη, και την παραγωγή η «Ellopia Films U.S.A.”

Η προβολή θα γίνει την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019, και ώρα 19.30 το βράδυ στο Αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, στα Μελισσάτικα Νέας Ιωνίας Βόλου, όπου θα παρευρεθεί και θα ομιλήσει η ίδια η σκηνοθέτης, Αθηνά Κρικέλη.

H προβολή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των πολιτών για την υλοποίηση ενός μεγάλου οράματος των ιδρυτών της Κοιν.σ.επ. «Παγκόσμια Αγκαλιά» να κατασκευαστεί, σε παραθαλάσσια περιοχή της Μαγνησίας, ένα χώρος πολλαπλής χρήσης, προκειμένου να φιλοξενεί και να εξυπηρετεί άτομα με ειδικά

προβλήματα / ανάγκες, και τους συνοδούς τους.

Η Κοιν.σ.επ. «Παγκόσμια Αγκαλιά» με έδρα τον Βόλο, προσφέρει κοινωφελές έργο, παράλληλα όμως προάγει και τον πολιτισμό, για τούτο συνεργάζεται με τη «Μαγνήτων Κιβωτό», προκειμένου να υλοποιήσει το μεγάλο όραμα των ιδρυτών της. Παράλληλα συνεργάζεται και με φορείς και εθελοντές από όλη την Ελλάδα.

Στη μεγάλη αυτή προσπάθεια, οι διοργανωτές καλούν όλους τους ευαισθητοποιημένους πολίτες να στηρίξουν το έργο της.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, ώστε να μπορέσει κάθε Μαγνησιώτης να παρακολουθήσει αυτό το υπέροχο ντοκιμαντέρ της «Ellopia Films USA – Ellopia Educational Media».

Η παραπάνω αναφερόμενη προβολή είναι η πρώτη από δύο δράσεις που θα πραγματοποιηθούν για τον σκοπό αυτό.

Οι διοργανωτές φορείς, σε αυτή τη συνεργασία, έχουν επιλέξει ως δεύτερη δράση, να προβάλλουν την υπέροχη θεατρική παράσταση του σκηνοθέτη Ιάκωβου Μυλωνά, με τίτλο «Η ζωγραφιά του Θεού» στην πόλη μας, και πάλι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Με τον τρόπο αυτό θα δώσουν τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να παρακολουθήσει αυτό το θεατρικό δρώμενο και μέσα από τα μηνύματα που εκπέμπουν να συμβάλλουν ώστε να αλλάξει επιτέλους η νοοτροπία στη χώρα μας, και να πάψουμε να βλέπουμε τους ανθρώπους αυτούς ως παιδιά ενός κατώτερου Θεού!!.

Η Σκηνοθέτης και Διευθύντρια παραγωγής, Αθηνά Κρικέλη, αναφέρει:

«Η επιλογή του τίτλου έγινε το 2017 πολύ πριν ξεκινήσουν οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις για το όνομα της Μακεδονίας μας!

Οι συνθήκες φώναζαν σαν Ερινύες να μην το κάνουμε. Μια χούφτα άνθρωποι είμαστε διασκορπισμένοι στα πέρατα του πλανήτη. Αποφασίσαμε διαφορετικά, και μάλλον ο Όλυμπος συμφώνησε μαζί μας.

Είμαστε μια ομάδα Έλληνες, Ελληνοαμερικανικοί, Αμερικανοί, με κοινό όραμα, με πάθος και πείσμα, με αγάπη για το βουνό, τον πολιτισμό και τον τόπο μας, που σήκωσαν τα εμπόδια στον ώμο και τα πήγαν περίπατο… στον Πάνθεον. Έτσι έγινε και αυτό το ντοκιμαντέρ το πέμπτο της σειράς MT OLYMPUS.

Τιμή μας που επιλέχθηκε να προβληθεί για έναν τόσο σημαντικό σκοπό»!

Η Ellopia Films USA έχει ήδη ολοκληρώσει τα γυρίσματα του έκτου ντοκιμαντέρ με τίτλο “MY OLYMPUS” και του εβδόμου με τίτλο “ THE ANCIENT SKIES OF OLYMPUS” (12 ΝΤΟΚΙΜΑΤΕΡ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ). Ήδη έχουν αποσπάσει 22 χρυσά παγκόσμια αγαλματίδια σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου, και

αισιοδοξούν μέχρι την ολοκλήρωση της σειράς, να λάβουν ακόμη περισσότερα!

Μπορείτε να δείτε αρκετά ντοκιμαντέρ στο You Tube στην διεύθυνση DOCUMENTARY CHANNEL ELLOPIA (www.ellopiatv.com)

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ» ιδρύθηκε το 2018 στον Βόλο.

Συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία».

Πρωταρχικός της στόχος είναι η δημιουργία συνθηκών οι οποίες θα διευκολύνουν την πρόσβαση πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες στην απασχόληση, την ενσωμάτωση και κοινωνικοποίηση τους αλλά και στην ικανοποίηση των ψυχαγωγικών τους αναγκών.

Οι παραπάνω σκοποί μπορούν να συνδυαστούν ώστε με την βοήθεια κρατικών και ιδιωτικών χορηγών να δημιουργηθούν στεγασμένοι χώροι και υποδομές για την καλύτερη οργάνωση και προσφορά προς τους ωφελούμενους ποιοτικών υπηρεσιών, αξιοποιώντας ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές.

Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Παγκόσμια Αγκαλιά» θέλει να είναι αυτό που λέει ο τίτλος της, μια αγκαλιά για όλους όσους την χρειάζονται.