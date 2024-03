Προβολή της ταινίας «Όσκαρ και Λίλι» στο Πορφυρογένειο

Με τη βραβευμένη ταινία «Όσκαρ και Λίλι» του Arash T. Riahi συνεχίζονται οι προβολές για το «Μικρό Σινεμά» στο Πολιτιστικό Κέντρο του Πορφυρογένειου Ιδρύματος Αγριάς, το Σάββατο 23 Μαρτίου, στις 19.00. Κάθε μήνα μια ξεχωριστή πρόταση για τους μικρούς, αλλά και τους μεγάλους φίλους του κινηματογράφου με επιλεγμένες ταινίες για παιδιά και νέους από την Παιδική και Νεανική Ταινιοθήκη του Νεανικού Πλάνου.

Δύο προσφυγόπουλα από την Τσετσενία, ο οκτάχρονος Όσκαρ και η δεκατριάχρονη Λίλι, ζουν τα τελευταία έξι χρόνια στην Αυστρία. Αποφασίζεται η απέλασή τους και η μητέρα των παιδιών κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Αποτέλεσμα η βραχυπρόθεσμη αναβολή της απέλασης, αλλά ταυτόχρονα κι ο αναγκαστικός χωρισμός της οικογένειας, καθώς τα παιδιά φιλοξενούνται από διαφορετικούς ανάδοχους γονείς. Η ελπίδα ότι θα ξαναβρεθούν με τη μητέρα τους και θα φύγουν μαζί τροφοδοτείται από την αγάπη του ενός για το άλλο. Κρατούν κρυφά επαφή και παρακάμπτουν όλα τα γραφειοκρατικά εμπόδια με πάθος και ποιητικότητα. Μια γλυκόπικρη οδύσσεια, που αποκαλύπτει ότι κάποιες φορές για να επιζήσεις χρειάζεται να ερμηνεύσεις τον κόσμο γύρω σου με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Ο σκηνοθέτης Arash T. Riahi, έχοντας εγκαταλείψει και ο ίδιος την πατρίδα του ως παιδί, δεν ήθελε να δημιουργήσει μια λυπητερή ταινία για την προσφυγιά. Στόχος του ήταν να παρουσιάσει τις δύσκολες, αλλά και τις χαρούμενες στιγμές, ανοίγοντας ένα παράθυρο στον συναισθηματικό κόσμο των δύο πρωταγωνιστών με έναν τρόπο τρυφερό και συνάμα με μια οξεία ματιά στις δυσκολίες της πραγματικότητας.

Η ταινία είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα «Oskar and Lilli» της Monika Helfer και έχει διακριθεί σε πολλά φεστιβάλ:

Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας & 4 υποψηφιότητες (Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Κοστουμιών, Σχεδιασμού Παραγωγής) στα Βραβεία Αυστριακού Κινηματογράφου 2021, Βραβείο Καλύτερης Εφηβικής Ταινίας, Filem’on: International Children’s Film Festival Brussels 2020, Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, Filmfestival Kitzbuehel 2020, Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, International Film Festival for Children and Young Audience Schlingel 2020, Βραβείο Καλύτερης Ταινίας από την Κριτική Επιτροπή Μαθητών, Taormina International Film Festival 2020, Βραβείο Καλύτερης Μεγάλου Μήκους Ταινίας από την Κριτική Επιτροπή Παιδιών, Olympia International Film Festival for Children and Young People 2020.

Η προβολή απευθύνεται σε παιδιά των τελευταίων τάξεων του δημοτικού με τους συνοδούς τους, εφήβους κι ενήλικο κοινό. Την επιμέλεια του προγράμματος και την επιλογή των ταινιών έχει κάνει η παιδαγωγός Σταυρούλα Μαστρογιάννη, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Νεανικού Πλάνου Κώστα Κορρέ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.