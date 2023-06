Για 3η συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος Σκιάθου και η jet2 ενώνουν τις δυνάμεις τους για την τουριστική προβολή της Σκιάθου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η νέα διαφημιστική καμπάνια που αναδεικνύει την Σκιάθο, ως τον ιδανικό τουριστικό προορισμό, σε δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες, μέσα από στοχευμένες δράσεις στις πόλεις Birmingham, Bristol, Edinburgh, East Midlands, Leeds, Manchester, London και Newcastle, του Ηνωμένου Βασιλείου, από όπου κάθε εβδομάδα 19 πτήσεις προσγειώνονται στο αεροδρόμιο της Σκιάθου. Ο Δήμος Σκιάθου και ο ταξιδιωτικός όμιλος jet2, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία τουρισμού του Ηνωμένου Βασιλείου, δημιούργησαν μια ελκυστική καμπάνια με δεκάδες χιλιάδες αποδέκτες, που στοχεύει κατευθείαν στο συναίσθημα του ταξιδιώτη. Στόχος της καμπάνιας είναι η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Σκιάθου και η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.

“Φέτος η βραβευμένη για τις παροχές της, εταιρείας μας έχει προγραμματίσει πτήσεις από 8 αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου για τη Σκιάθο, δίνοντας την δυνατότητα σε χιλιάδες Βρετανούς να επισκεφτούν το μοναδικό νησί της Σκάθου. Η συνεργασία με τον Δήμο Σκιάθου μας έχει δώσει την δυνατότητα να προβάλουμε με τον καλύτερο τρόπο τον προορισμό, και σε συνδυασμό με την υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών της εταιρείας μας, είμαστε βέβαιοι πως θα έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα.” δήλωσε η Janice Mather, Head of Airports & Tourism Organisations at Jet2.com and Jet2holidays «Ο Δήμος Σκιάθου υλοποιεί μεθοδικά ένα στρατηγικό πλάνο προβολής του προορισμού στο εξωτερικό με στόχο, μεταξύ άλλων, την διεύρυνση της τουριστικής περιόδου. Αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μας είναι η συνεργασία με μεγάλες αεροπορικές εταιρείες και tour operators για τη βέλτιστη προώθηση της Σκιάθου ως τουριστικού προορισμού. Επενδύουμε σε συνεργασίες και σε δράσεις που γνωρίζουμε ότι θα αποδώσουν. Η συνεργασία με την jet2, του βασικού τροφοδότη της Σκιάθου για την αγορά της Μ. Βρετανίας, είναι μία από αυτές.” δήλωσε ο Δήμαρχος Σκιάθου Θοδωρής Τζούμας. Ο Δήμος Σκιάθου στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της δυναμικής προβολής του προορισμού προχώρησε σε μία σειρά δράσεων και ενεργειών, που ενισχύουν την παρουσία της Σκιάθου στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Μέχρι σήμερα ο Δήμος έχει συμβασιοποιήσει δράσεις προβολής, οι οποίες είτε έχουν υλοποιηθεί είτε πρόκειται να υλοποιηθούν άμεσα, που ξεπερνούν τις 300.000,00€.