Προβολή ντοκιμαντέρ «Look what you made me do» και ομιλία με αφορμή την Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ CineDoc Βόλου προβάλλει την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου, στις 20.00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ιωνίας, το ντοκιμαντέρ Look what you made me do της Coco Schrijber.

Η προβολή πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τη Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Βόλου και με την υποστήριξη του 1ου Σοροπτιμιστικού Ομίλου Βόλου και του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Βόλου «Θέτις».

Μετά την προβολή, θα ακολουθήσει συζήτηση με την κ. Ερασμία Καλαφάτη, δικηγόρο, γενική γραμματέα του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου για την αντιμετώπιση και διαχείριση της ενδοοικογενειακής βίας, πρώην πρόεδρο της Επιτροπής Προστασίας Ανθρωπίνων και Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Trigger Warning: Προσοχή! Κατάλληλο για 18 ετών+. Η ταινία περιέχει ιδιαίτερα σκληρά πλάνα (σκηνοθετημένα και μη).

Ντοκιμαντέρ, σκηνοθεσία Coco Schrijber, 2022, Ολλανδία, 84’.

Σύνοψη: Ένα κοριτσάκι παραπονιέται στη μαμά του ότι ένα αγόρι το χτύπησε στην παιδική χαρά. Μια γυναίκα εξομολογείται πως φοβάται για τη ζωή της, καθώς βρίσκεται σε κακοποιητική σχέση από την οποία δυσκολεύεται να φύγει. Τρεις γυναίκες που βίωσαν ενδοοικογενειακή βία και δέχτηκαν απειλές και για την ασφάλεια των παιδιών τους, μιλούν για τη δική τους εμπειρία. Έχουν επιβιώσει, σε αντίθεση με τις πάνω από 30.000 γυναίκες που δολοφονούνται κάθε χρόνο από τους συντρόφους τους. Για να τα καταφέρουν όμως οδηγήθηκαν οι ίδιες στον φόνο (trailer https://youtu.be/EEdGtuLlcsM).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των θεατών, εισιτήρια της προβολής πωλούνται στο κατάστημα «έντεκα» – Ψηφιακές Εκτυπώσεις, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10.00 – 16.00.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.cinedoc.gr, τη σελίδα του CineDoc Βόλου στο Facebook- CineDoc – Greece (Volos) και τον αντίστοιχο λογαριασμό στο Instagram @cinedocvolos.

Πανελλαδική Γραμμή SOS 15900, Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Συμβουλευτικά Κέντρα σε όλη την Ελλάδα: https://womensos.gr/symvouleutika_kentra_ota-2/, Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, Κέντρο Πληροφόρησης για την Ενδοοικογενειακή Βία κατά των Γυναικών https://www.antiviolence-net.eu/FAQ.htm/.