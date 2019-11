Προβολές του 2ου Παιδικού & Εφηβικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας στο Μουσείο Τσαλαπάτα

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), σε συνεργασία με το 2ο Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας παρουσιάζει, το Σάββατο 23 Νοεμβρίου (ώρα 12:00), το πρόγραμμα ταινιών animation μικρού μήκους με τίτλο «Ζωηροί Φίλοι», στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας, στον Βόλο.

Οι εξαιρετικές αυτές ταινίες, συνολικής διάρκειας 50’, είναι χωρίς διαλόγους και απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 6 ετών και άνω καθώς και στις οικογένειές τους.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Ο Χαρταετός / The Kite

Μάρτιν Σματάνα, 2019, 14΄, Τσεχία

Ο παππούς δίνει στον εγγονό του έναν χαρταετό. Παίζουν μαζί, αλλά ο παππούς γίνεται τόσο αδύναμος που τον παρασύρει ο άνεμος ψηλά στον ουρανό και χάνεται. Καθώς οι εποχές αλλάζουν, ένα ζεστό αεράκι θα τους ενώσει ξανά.

Παιχνίδι Δίχως Τέλος / Arcade Boys

Τίμοθυ Ντελχάιζε, Αλέξις Μάρτεν, Αουρέλια Τρον, Οράν Λαφρά, Ζοέ Ντεβίζ,

2018, 4΄, Γαλλία

Δύο αδέλφια παίζουν το βιντεοπαιχνίδι τους μέχρι τελικής πτώσης, χωρίς να έχουν προσέξει ότι έχει απομείνει μόνο μία μάρκα. Ποιος θα την αποκτήσει;

Στο Μονοπάτι του Λύκου / Wolf Paths

Νοέμι Βαλεντίνυ, Βόιτσεκ Ντότσκαλ, 2018, 10΄, Τσεχία

Ένα αγόρι χάνεται στο δάσος. Πιάνει φιλία με έναν λύκο που του μαθαίνει την αξία του θάρρους, κάτι που θα του φανεί χρήσιμο στη μεγάλη πρόκληση που το περιμένει.

Γλυκιά Μέρα / Cake Day

Γερούν Κούλεβαϊν, 2018, 4΄, Ολλανδία

Τα λαχταριστά, πολύχρωμα γλυκά στο ζαχαροπλαστείο της Μίλλυ απειλούνται από έναν απρόσμενο εισβολέα: μια πεινασμένη μύγα.

Η Τελευταία Μέρα του Φθινοπώρου / The Last Day of Autumn

Μαρζολέν Περετέν, Ζερόμ Βιτού, 2019, 8΄, Ελβετία / Βέλγιο / Γαλλία

Τα ζώα του δάσους μαζεύουν πεταμένα εξαρτήματα ποδηλάτων για να φτιάξουν τα δικά τους οχήματα και να λάβουν μέρος στον μεγάλο αγώνα που πλησιάζει: τον αγώνα της τελευταίας μέρας του φθινοπώρου.

Τα Πάνω-Κάτω / Game Changer

Αβίβ Μάνο, 2018, 3΄, ΗΠΑ

Στο μηχάνημα που ρίχνεις κέρματα για να κερδίσεις παιχνίδι, ένα από τα παιχνίδια προσπαθεί να κάνει τα πάντα για να αποφύγει ένα κορίτσι να το κερδίσει.

Ο Πονηρούλης / The Incomplete

Έρφαν Παρσαπούρ, 2018, 7΄, Ιράν

Μια πεινασμένη ενυδρίδα που έχει εμμονή με την τελειότητα ονειρεύεται να ζήσει σε έναν ιδανικό κόσμο. Οι προσπάθειές της να βρει φαγητό μπορεί να της στοιχίσουν τα πάντα.