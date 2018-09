Πρωτοφανές: Φάλαινα μπελούγκα κολυμπάει στον Τάμεση κοντά στο Λονδίνο (video)

Ο υδροβιολόγος Ντέιβ Άντριους εντόπισε τη χαριτωμένη φάλαινα να έχει απομακρυνθεί από τον ωκεανό και να κολυμπάει στον ποταμό Τάμεση το μεσημέρι της Τρίτης.

To σπάνιο κήτος εθεάθη να κολυμπάει στο Κοόυλχαουζ Φορτ κοντά στο Έσεξ, μερικά χιλιόμετρα μακριά από το Λονδίνο.

«Η μπελούγκα έχει βρει τροφή ανάμεσα στα ποταμόπλοια και δεν έχει κουνηθεί πάνω από 200 μέτρα» γράφει στο Twitter o Άντριους.

For anyone twitching the #BELUGA its been feeding around the barges (see last tweet for location) for the last hour and hasn't moved more than 200m in either direction. Still present. Heres another video @RareBirdAlertUK pic.twitter.com/S2qxKJyuuD

— Dave Andrews (@iPterodroma) September 25, 2018