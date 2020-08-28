Πρώτη στην σχολή Αξιωματικών Αστυνομίας η Ευαγγελία Χατζάκου από το ΓΕΛ Βελεστίνου

Η μαθήτρια του ΓΕΛ Βελεστίνου Ευαγγελία Χατζάκου πέρασε πρώτη στην Ελλάδα στην σχολή Αξιωματικών Αστυνομίας. Αναλυτικά ο πίνακας των επιτυχόντων του ΓΕΛ Βελεστίνου και οι σχολές στις οποίες εισάγονται:
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ΓΕΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ – ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2020
|Υποψηφ.
|Σχολή Επιτυχίας
|Ίδρυμα
|ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΣ Λ
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΑΛ.
|ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ
|Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ.
|ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΧΡ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΠΘ
|ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΜΑΛΑΜ.
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
|ΓΙΑΝΝΗ ΙΣΜΗΝΗ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΚΟΡΩΝΑ ΜΑΡΙΑ
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΚΩΣΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
|ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΠΡΙΝΤΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΡΕΒΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
|ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΡΟΜΦΑΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
|ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΣΑΙΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
|ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ ΖΗΣΗΣ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΠΘ
|ΧΑΤΖΑΚΟΥ ΕΥΑΓ.
|ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
|ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ
|ΧΡΟΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ Ι.
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)
|ΔΙ.ΠΑ.Ε.
|ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤ.
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΝΤΑΓΓΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΝΤΑΦΟΣ ΝΙΚ.
|ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΙΧ.
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
|ΤΡΟΥΜΠΟΥΤΖΑ ΣΤΑΜ.
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ ΔΗΜ.
|ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΚΥΤΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΠΥΡΙΔΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
|ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΔΙ.ΠΑ.Ε.
|ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΑΙΚ.
|ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.
|ΑΛΛΑ ΡΟΝΑΛΝΤΟ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
|ΓΚΟΓΚΑ ΝΤΕΛΙΑΝ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΔΟΥΚΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
|ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
|ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ
|ΔΡΑΓΟΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ.
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΙΒΑΝΟΥΔΗΣ ΘΕΩΔ.
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜ.
|ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
|ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ
|ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
|ΛΕΚΑ ΕΝΤΖΙ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΔΙ.ΠΑ.Ε.
|ΜΟΝΕ ΙΩΑΝΝΑ
|ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
|ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
|ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤ.
|ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΡΑΒΙΟΛΟΣ ΑΡΙΣΤ.
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΣΙΑΓΚΛΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘ.
|ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
|ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
|ΓΕΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020
|Υποψηφ.
|Σχολή Επιτυχίας
|Ίδρυμα
|ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ