Πρώτη η Ν.Δ., τρίτη η Χρυσή Αυγή στη Μαγνησία σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών

Ποσοστό 32,97 συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία, έναντι του 24,14 του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών στη Μαγνησία. Τρίτο κόμμα αναδεικνύεται η Χρυσή Αυγή με 6,15%. Με καταμετρημένο το 77,31% των ψήφων, η δύναμη των κομμάτων διαμορφώνεται ως εξής:
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ΝΔ [ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ]
26.239
32,97%
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ΣΥΡΙΖΑ [ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ]
19.214
24,14%
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ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ [ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ]
4.896
6,15%
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ΚΙΝΑΛ [Κίνημα Αλλαγής ]
4.791
6,02%
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ΚΚΕ [ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ]
4.400
5,53%
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ΕΛ.ΛΥΣΗ [ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ]
4.058
5,10%
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ΜέΡΑ25 [ΜέΡΑ25]
2.708
3,40%
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ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘ [ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ]
1.577
1,98%
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ΕΝ.ΚΕΝΤΡ [ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ]
992
1,25%
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ΠΟΤΑΜΙ [ΠΟΤΑΜΙ]
984
1,24%
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ΑΚΚΕΛ [Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα.Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ.)]
873
1,10%
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ΛΑΟΣ [ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΡΙΖ ΕΝΩΣΗ]
823
1,03%
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ΠΟΛΙΤΕΣ [ΠΟΛΙΤΕΣ του ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ]
746
0,94%
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ΑΝΤΑΡΣΥΑ [ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ]
679
0,85%
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ΕΛ.ΠΑΤΡΙΔΑ [Ελεύθερη Πατρίδα]
667
0,84%
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ΟΙΚΟΛ ΠΡΑΣ [Οικολόγοι Πράσινοι]
609
0,77%
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ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ [ΕΛΛΑΔΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ]
603
0,76%
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ΑΝΕΛ [ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ]
565
0,71%
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ [ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ – ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ]
501
0,63%
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ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ [ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ]
482
0,61%
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ΕΛ ΣΥΝΕΛΕΥΣ [ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ]
427
0,54%
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ [ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ]
391
0,49%
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ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤ [ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ]
353
0,44%
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ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ [ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ]
276
0,35%
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ΕΝΥΠΕΚΚ [ΕΝΥΠΕΚΚ – ΟΡΘΙΑ ΕΛΛΑΔΑ]
257
0,32%
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ΔΗΜ.ΕΥΘΥΝΗ [ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ]
251
0,32%
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Μ-Λ ΚΚΕ [ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ]
217
0,27%
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ΒΕΡΓΗΣ [ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ – ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ]
181
0,23%
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ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ [ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ]
164
0,21%
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ΕΘΝ ΜΕΤΩΠΟ [ΕΘΝ ΜΕΤΩΠΟ-ΠΑΤΡ ΣΥΝΔ-ΛΙΟΝΤ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ]
135
0,17%
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ΛΕΥΚΟ [ΛΕΥΚΟ – ΛΑΪΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ]
128
0,16%
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ΝΕΑ ΕΛΛ ΟΡΜΗ [Νέα Ελληνική Ορμή]
120
0,15%
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ΑΡΜΑ [ΑΡΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ]
110
0,14%
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ΦΙΛ.ΣΥΜΜΑΧΙΑ [Φιλελεύθερη Συμμαχία]
62
0,08%
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ΟΥΡΑΝ ΤΟΞΟ [ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ]
62
0,08%
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ΟΚΔΕ [ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΚΔΕ)]
45
0,06%
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ΕΛΛ ΟΡΑΜΑ [ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ]
2
0,00%
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Λ.Ε.Υ.Κ.Ο [Λ.Ε.Υ.Κ.Ο ΑΓΡ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝ ΠΟΛΙΤ Κ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ]
2
0,00%
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ΚΟΛΛΑΤΟΣ [ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ]
1
0,00%
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ΚΙΕΦ [ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ]
0
0%