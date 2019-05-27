ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πρώτη η Ν.Δ., τρίτη η Χρυσή Αυγή στη Μαγνησία σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών

Τοπικά

Διευρύνει το προβάδισμα η ΝΔ – Στις 9,5 μονάδες από τον ΣΥΡΙΖΑ

Ελλάδα

Χ. Μπουκώρος: Πολιτική ανατροπή το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών στη Μαγνησία – Συγχαρητήρια σε Αγοραστό και Μπέο 

Τοπικά

Κ. Αγοραστός: «Υποκλίνομαι στην εντολή των Θεσσαλών»

Τοπικά

Τα τελικά αποτελέσματα στον Δήμο Σκιάθου – Στον δεύτερο γύρο Τζούμας και Πλωμαρίτης

Τοπικά

Στον δεύτερο γύρο Μιτζικός-Παπαδημητρίου για τον Δήμο Νοτίου Πηλίου

Τοπικά

Τα τελικά αποτελέσματα στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Τοπικά

Προηγείται ο Π.Βαφίνης με 39,51% στον Δήμο Αλοννήσου

Τοπικά

Tα αποτελέσματα της σταυροδοσίας στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων

Τοπικά

Οι πρώτοι σε σταυρούς στο ψηφοδέλτιο του Κώστα Αγοραστού στη Μαγνησία

Τοπικά

Τα αποτελέσματα των εκλογών στη Θεσσαλία – Πρώτος ο Κ. Αγοραστός με 55,53%

Τοπικά

Σάρωσε η Δωροθέα Κολυνδρίνη – Τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας στη Μαγνησία για την Περιφέρεια

Τοπικά

Τζούμας-Πλωμαρίτης πάνε στο β΄γύρο των εκλογών για τον Δήμο Σκιάθου

Τοπικά

Πρώτος ο Κυμπουρόπουλος – Ποιοι εκλέγονται από την ΝΔ

Ελλάδα

Απ. Παπαδούλης: Εύχομαι οι Βολιώτες να έχουν κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή και να είναι χαμηλό το κόστος

Τοπικά

Άμεση προκήρυξη εθνικών εκλογών ανακοίνωσε ο Τσίπρας – Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις

Ελλάδα

Πρώτος αλλά όχι αυτοδύναμος ο Μιχ. Μιτζικός στο 50% των εκλογικών τμημάτων του Νοτίου Πηλίου

Τοπικά

Live η δήλωση Τσίπρα μετά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών

Ελλάδα

Σταθερό προβάδισμα του Π. Κουτσάφτη στον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου

Τοπικά

Δ. Ευσταθίου και Στ. Περίσσης οι δυο μονομάχοι της επόμενης Κυριακής στην Σκόπελο

Τοπικά

Στον Νότιο Πήλιο το μεγαλύτερο ποσοστό της Χρυσής Αυγής στη Μαγνησία

Τοπικά

Μεγάλος νικητής ο Δ. Νασίκας στον Δήμο Ρήγα Φεραίου με πάνω από 57% στο 50% των εκλογικών τμημάτων

Τοπικά

Απ. Ριζόπουλος: Η δημοτική αρχή Μπέου δεν είναι ακομμάτιστη – Στηρίχθηκε από Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Τοπικά

Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι πολίτες απαιτούν αλλαγή

Ελλάδα

Χάρτης της Ελλάδας: Πάνω από το 85% της Επικράτειας έγινε μπλε

Ελλάδα

Ιάσονας Αποστολάκης: «Το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό, αλλά εμείς δεν πρόκειται να απογοητευτούμε»

Τοπικά

Αχ. Μπέος: «Ενόψει των εθνικών εκλογών θα γίνει της που@@νας» – Προανήγγειλε μια ποδοσφαιρική ομάδα (video)

Τοπικά

«Παγωμένη» η Ευρώπη με την άνοδο της ακροδεξιάς στις Ευρωεκλογές

Κόσμος

Σάρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στο Σωφρονιστικό Κατάστημα της Κασσαβέτειας

Τοπικά

Πανηγυρικό κλίμα στο εκλογικό κέντρο του Αχ. Μπέου – Έκλεισε η Ιάσονος (photos)

Τοπικά

Προηγείται ο Θ. Τζούμας στον Δήμο Σκιάθου σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα

Τοπικά

Προβάδισμα 4 μονάδων σε Καλογιάννη στο 25% των αποτελεσμάτων

Τοπικά

Τα αποτελέσματα των εκλογών στη Μαγνησία – Ποιοί προηγούνται σε Δήμους, Περιφέρεια και Ευρωεκλογές

Τοπικά

Νικητής από την πρώτη Κυριακή ο Κώστας Αγοραστός

Τοπικά

Η Νάνσυ Καπούλα έκλεισε τον προεκλογικό αγώνα: Θα εκπροσωπούμε πάντα τον πολιτικό πολιτισμό

Τοπικά

Συντριπτική επικράτηση Μπέου στον Δήμο Βόλου

Τοπικά

Προβάδισμα της Ν.Δ. δείχνει το πρώτο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών από τη Μαγνησία

Τοπικά

Το πρώτο εκλογικό αποτέλεσμα στον Δήμο Σκοπέλου

Τοπικά

Υπέρ Χατζηκυριάκου το πρώτο εκλογικό αποτέλεσμα των εκλογών για τον Δήμο Αλμυρού

Τοπικά

Προβάδισμα Αγοραστού καταγράφει το πρώτο εκλογικό αποτέλεσμα από τη Μαγνησία για την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Τοπικά

Μπροστά ο Π. Κουτσάφτης στο πρώτο αποτέλεσμα των εκλογών στον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου

Τοπικά

Το πρώτο εκλογικό του Δήμου Ρήγα Φεραίου

Τοπικά

Υπέρ Μιτζικού τα πρώτα αποτελέσματα στον Δήμο Νοτίου Πηλίου

Τοπικά

ΣΥΡΙΖΑ: Θα διαψευσθούν όσοι περίμεναν πολιτικές εξελίξεις από τις ευρωεκλογές

Ελλάδα

Το πρώτο εκλογικό αποτέλεσμα στον Δήμο Βόλου

Τοπικά

Τρίκαλα: Έσπασαν τα νερά εγκύου την ώρα που ψήφιζε

Τοπικά

Στον Βόλο διακομίσθηκε 9χρονη από τη Σκιάθο

Τοπικά

Ανοιχτό το ενδεχόμενο εκλογών τον Ιούνιο σύμφωνα με το Bloomberg

Ελλάδα

Εκλογές 2019 – Άρειος Πάγος: Παράταση όπου χρειαστεί

Ελλάδα

Επεισόδιο με Κούνεβα-Καφαντάρη σε εκλογικό κέντρο στο Περιστέρι

Ελλάδα

Τοπικά

Πρώτη η Ν.Δ., τρίτη η Χρυσή Αυγή στη Μαγνησία σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών

Ποσοστό 32,97 συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία, έναντι του 24,14 του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών στη Μαγνησία. Τρίτο κόμμα αναδεικνύεται η Χρυσή Αυγή με 6,15%. Με καταμετρημένο το 77,31% των ψήφων, η δύναμη των κομμάτων διαμορφώνεται ως εξής:

ΝΔ [ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ]
26.239
 32,97%
ΣΥΡΙΖΑ [ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ]
19.214
 24,14%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ [ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ]
4.896
 6,15%
ΚΙΝΑΛ [Κίνημα Αλλαγής ]
4.791
 6,02%
ΚΚΕ [ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ]
4.400
 5,53%
ΕΛ.ΛΥΣΗ [ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ]
4.058
 5,10%
ΜέΡΑ25 [ΜέΡΑ25]
2.708
 3,40%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘ [ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ]
1.577
 1,98%
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ [ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ]
992
 1,25%
ΠΟΤΑΜΙ [ΠΟΤΑΜΙ]
984
 1,24%
ΑΚΚΕΛ [Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα.Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ.)]
873
 1,10%
ΛΑΟΣ [ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΡΙΖ ΕΝΩΣΗ]
823
 1,03%
ΠΟΛΙΤΕΣ [ΠΟΛΙΤΕΣ του ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ]
746
 0,94%
ΑΝΤΑΡΣΥΑ [ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ]
679
 0,85%
ΕΛ.ΠΑΤΡΙΔΑ [Ελεύθερη Πατρίδα]
667
 0,84%
ΟΙΚΟΛ ΠΡΑΣ [Οικολόγοι Πράσινοι]
609
 0,77%
ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ [ΕΛΛΑΔΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ]
603
 0,76%
ΑΝΕΛ [ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ]
565
 0,71%
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ [ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ – ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ]
501
 0,63%
ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ [ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ]
482
 0,61%
ΕΛ ΣΥΝΕΛΕΥΣ [ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ]
427
 0,54%
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ [ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ]
391
 0,49%
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤ [ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ]
353
 0,44%
ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ [ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ]
276
 0,35%
ΕΝΥΠΕΚΚ [ΕΝΥΠΕΚΚ – ΟΡΘΙΑ ΕΛΛΑΔΑ]
257
 0,32%
ΔΗΜ.ΕΥΘΥΝΗ [ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ]
251
 0,32%
Μ-Λ ΚΚΕ [ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ]
217
 0,27%
ΒΕΡΓΗΣ [ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ – ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ]
181
 0,23%
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ [ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ]
164
 0,21%
ΕΘΝ ΜΕΤΩΠΟ [ΕΘΝ ΜΕΤΩΠΟ-ΠΑΤΡ ΣΥΝΔ-ΛΙΟΝΤ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ]
135
 0,17%
ΛΕΥΚΟ [ΛΕΥΚΟ – ΛΑΪΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ]
128
 0,16%
ΝΕΑ ΕΛΛ ΟΡΜΗ [Νέα Ελληνική Ορμή]
120
 0,15%
ΑΡΜΑ [ΑΡΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ]
110
 0,14%
ΦΙΛ.ΣΥΜΜΑΧΙΑ [Φιλελεύθερη Συμμαχία]
62
 0,08%
ΟΥΡΑΝ ΤΟΞΟ [ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ]
62
 0,08%
ΟΚΔΕ [ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΚΔΕ)]
45
 0,06%
ΕΛΛ ΟΡΑΜΑ [ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ]
2
 0,00%
Λ.Ε.Υ.Κ.Ο [Λ.Ε.Υ.Κ.Ο ΑΓΡ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝ ΠΟΛΙΤ Κ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ]
2
 0,00%
ΚΟΛΛΑΤΟΣ [ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ]
1
 0,00%
ΚΙΕΦ [ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ]
0
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