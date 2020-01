Πρώτη δημόσια εμφάνιση της βασίλισσας Ελισάβετ μετά την παραίτηση Μέγκαν – Χάρι

Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση έκανε η βασίλισσα Ελισάβετ μετά την παραίτηση μετά τη λιτή δημοσίευση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στον επίσημο λογαριασμό τους στο Instagram, που έκαναν γνωστή την πρόθεσή τους να αποσυρθούν από τα καθήκοντά τους ως μέλη της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας και να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι.

Η 92χρονη απαθανατίστηκε να φεύγει από το Σάντρινγχαμ στο Νόρφολκ, οδηγώντας το Land Rover αμάξι της το μεσημέρι της Παρασκευής (10/1) και κατευθύνθηκε σε μια εκδήλωση με αρκετούς καλεσμένους ανάμεσά τους και ο εγγονός της Πίτερ Φίλιπς. Στις φωτογραφίες φαίνεται να είναι μουτρωμένη και σκεπτική.

Σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα, η απόφαση του ζευγαριού ελήφθη χωρίς τη γνώση της Βασίλισσας, του Πρίγκιπα Καρόλου ή του Πρίγκιπα Ουίλιαμ, ο οποίος έμαθε για την ανακοίνωση μέσα από τις έκτακτες ειδήσεις, το απόγευμα της Τετάρτης (8/1), που άρχισαν μαζικά να εμφανίζονται σε όλα τα παγκόσμια δίκτυα. Τα ταμπλόιντ λένε πως η βασίλισσα Ελισάβετ αισθάνθηκε ότι η ξαφνική ανακοίνωση ήταν μια «πισώπλατη μαχαιριά» σε όλη την βασιλική οικογένεια και τον θεσμό.

Grim-faced Queen is seen for the first time since Prince Harry announced he and Meghan Markle will quit the Royal Family https://t.co/ANCUU8OeMi

