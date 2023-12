Προσπάθησε να σταματήσει το φτέρνισμά του και άνοιξε τρύπα στον λαιμό του – Η προειδοποίηση των γιατρών

Προειδοποίηση εξέδωσαν οι γιατροί στη Σκωτία, αφού ένας άνδρας άνοιξε τρύπα στο λαιμό του προσπαθώντας να σταματήσει το φτέρνισμα απειλώντας την υγεία του.

Ο 30χρονος ασθενής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ninewells, στο Dundee, με έντονους πόνους αφού έκλεισε τη μύτη και το στόμα του για να καταπνίξει το φτέρνισμα.

Οι εξετάσεις αποκάλυψαν ότι είχε υποστεί ρήξη 2 χιλιοστών στην τραχεία του.

Οι γιατροί του Πανεπιστημίου του Dundee της Σκωτίας δήλωσαν ότι αν τόσο το στόμα όσο και η μύτη είναι κλειστά κατά τη διάρκεια ενός φτερνίσματος, η πίεση στους ανώτερους αεραγωγούς μπορεί να αυξηθεί κατά περίπου 20 φορές.

Αυτό μπορεί επίσης να οδηγήσει σε τραυματισμούς, όπως ρήξη τυμπάνων, ανευρύσματα και ακόμη και σπασμένα πλευρά. Όταν οι γιατροί εξέτασαν τον ασθενή, άκουσαν έναν ήχο σαν σπάσιμο όταν άγγιξαν τον λαιμό του και διαπίστωσαν ότι δεν είχε τον έλεγχο της κίνησης στην περιοχή.

Ο άνδρας, τα στοιχεία του οποίου δεν έγιναν γνωστά, οδηγούσε τη στιγμή του φτερνίσματος, ενώ έχει ιστορικό αλλεργιών και ερεθισμού του λαιμού.

Οι γιατροί δεν έκριναν απαραίτητο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, αλλά κράτησαν τον ασθενή για παρακολούθηση. Πήρε εξιτήριο αφού του χορηγήθηκαν αναλγητικά και αντιπυρετικά και τον συμβούλευσαν να αποφύγει την έντονη δραστηριότητα για 15 ημέρες. Νέα εξέταση στην οποία υποβλήθηκε έπειτα από πέντε εβδομάδες έδειξε πως το τραύμα είχε επουλωθεί.

Γιατί δεν πρέπει να «πνίγουμε» το φτέρνισμα

Ο Δρ. Rasads Misirovs, επικεφαλής συγγραφέας της έκθεσης που δημοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό BMJ Case Reports, δήλωσε στο BBC Scotland News ότι οι άνθρωποι πρέπει να αφήνουν τα φτερνίσματα να ξεσπούν, καθώς είναι ο φυσικός αμυντικός μηχανισμός του οργανισμού για την αποβολή ερεθιστικών ουσιών από τις ρινικές διόδους.

Ο ίδιος δήλωσε: «Θα πρέπει να καλύπτουμε απαλά το πρόσωπο είτε με το χέρι μας είτε με την εσωτερική πλευρά του αγκώνα για να αποτρέψουμε τα ερεθιστικά, όπως οι ιοί, μαζί με το σάλιο, τη βλέννα να φτάσουν στους άλλους γύρω μας».

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν κάποιες μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι για να καταπνίξουν το φτέρνισμα χωρίς να κλείσουν τη μύτη και το στόμα τους.

«Προσωπικά χρησιμοποιώ μια άλλη τεχνική. Πιέζω τον αντίχειρα στο άνω χείλος μου, ακριβώς κάτω από τη μύτη, χωρίς να κλείνω τις ρινικές διόδους για μερικά δευτερόλεπτα – και το φτέρνισμα σταματάει. Αυτό λειτουργεί για μένα. Αφήνοντας τις ρινικές διόδους ανοιχτές, το φτέρνισμα μπορεί και να μην ξεσπάσει».

Το σχίσιμο του λαιμού, γνωστό ιατρικά ως «αυθόρμητη διάτρηση της τραχείας» είναι σπάνιο και μπορεί να είναι δυνητικά απειλητικό για τη ζωή. Έχουν αναφερθεί μόνο λίγες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας το 2018, όταν ένας άνδρας στο Λέστερ της Αγγλίας, έσκισε επίσης το λαιμό του προσπαθώντας να συγκρατήσει ένα φτέρνισμα.

Πηγή:marieclaire