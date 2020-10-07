Στη τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών προχώρησε χθες το υπουργείο παιδείας.
Στον Νομό Μαγνησίας τοποθετήθηκαν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μεταξύ άλλων οι εξής αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: ΛΕΚΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΩΣΤΑΚΗ ΖΩΗ, ΓΥΦΤΟΝΙΚΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΤΖΙΚΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΑ, ΛΕΒΑΝΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΚΟΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΧΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΟΤΗ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΔΑΛΕΖΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΓΙΑΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΛΑΔΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΠΑΣΜΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ, ΓΙΑΒΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΒΡΑΚΑ ΑΣΗΜΙΝΑ, ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ, ΓΟΥΤΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, ΚΑΡΑΖΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΛΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΤΣΙΑΠΛΕ ΠΑΓΩΝΑ, ΨΑΘΑ ΑΝΝΑ, ΒΑΪΝΑΣ ΒΑΪΟΣ, ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΑΓΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΖΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ, ΑΚΡΙΒΟΥ ΦΑΝΗ, ΣΟΥΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΚΟΚΚΟΡΑ ΣΟΦΙΑ, ΤΖΙΑΧΡΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ, ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΦΘΟΝΙΑ, ΚΟΛΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΟΥΤΣΙΩΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΚΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΙΟΛΔΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΛΑΜΗΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΙΡΙΔΑ, ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΤΖΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΡΗΓΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ, ΛΑΒΑΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΒΙΔΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, ΝΑΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΕΓΚΛΙΑ ΜΑΡΙΑ, ΣΙΣΚΟΥ ΖΩΗ, ΛΕΜΟΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ, ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΤΣΑΛΟΥΧΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΗ ΣΟΦΙΑ, ΒΕΤΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ, ΜΠΟΜΠΟΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΜΕΝΕΓΑΤΟΥ ΜΥΡΤΟΥΛΑ, ΓΚΑΓΚΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΘΗΝΑ.
Τοπικά
Προσλήψεις αναπληρωτών στη Μαγνησία
Στη τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών προχώρησε χθες το υπουργείο παιδείας.