Προς αναβολή το άνοιγμα της αγοράς, μετά τα 3.215 κρούσματα – Ευθύνες στον ΣΥΡΙΖΑ ρίχνει η κυβέρνηση

Προς αναβολή φαίνεται πως οδηγείται το άνοιγμα της αγοράς (οι εκτιμήσεις ανέφεραν για 22 Μαρτίου), μετά την «έκρηξη» στον αριθμό των κρουσμάτων κορωνοϊού που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα, με αποκορύφωμα χθες Τρίτη όταν και ανακοινώθηκαν 3.215 νέες μολύνσεις, αλλά και τη ραγδαία αύξηση στον αριθμό των διασωληνωμένων.

Τα παραπάνω επιβεβαίωσαν με δηλώσεις τους σήμερα τόσο ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, όσο και η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη. «Αν η πανδημία καλπάζει, το άνοιγμα της αγοράς αναβάλλεται», είπε συγκεκριμένα ο Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3. Όπως υπογράμμισε, το άνοιγμα της αγοράς θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της πανδημίας.

«Φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή η συζήτηση για οποιοδήποτε άνοιγμα μέσα στον Μάρτιο δεν είναι της παρούσης», δήλωσε από την πλευρά της η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη. Και εκείνη ξεκαθάρισε ότι το άνοιγμα των δραστηριοτήτων «θα εξαρτηθεί από την πορεία των κρουσμάτων». «Δώσαμε έναν οδικό χάρτη για το ποια είναι η επόμενη μέρα όταν μπορέσουμε να μειώσουμε το επιδημιολογικό φορτίο, χωρίς συγκεκριμένες ημερομηνίες, γιατί τα πάντα είναι υπό την αίρεση της εξέλιξης της πανδημίας», συνέχισε.

«Υπάρχει τεράστια πίεση αυτή τη στιγμή στο σύστημα υγείας, γίνεται ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, ανοίγουν συνέχεια κλίνες ΜΕΘ και υπάρχει συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Θα ληφθεί όποια απόφαση πρέπει να ληφθεί», είπε. «Υπάρχει μεγάλη μεταδοτικότητα λόγω του καιρού και λόγω όλων αυτών των συγκεντρώσεων», συνέχισε.

Σημειώνεται ότι και τα δύο κυβερνητικά στελέχη απέδωσαν ευθύνες στην αξιωματική αντιπολίτευση, με την κυρία Πελώνη να επικαλείται συγκριτικά στοιχεία με κρούσματα και διασωληνωμένους από το «δέχομαι το ρίσκο» του Αλέξη Τσίπρα έως σήμερα. Ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι οι πολιτικές δυνάμεις και κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση καλούνται να συνειδητοποιήσουν ότι την ώρα που γίνεται προσπάθεια για τον έλεγχο της πανδημίας, οι καθημερινές διαδηλώσεις το μόνο που κάνουν είναι να διασπείρουν τον ιό.

Πέτσας: Τα γεγονότα της Ν. Σμύρνης έχουν «πολιτικά χαρακτηριστικά και πολιτική αφετηρία»

Το έκρυθμο κλίμα των τελευταίων ημερών, με αποκορύφωμα τα γεγονότα της Νέας Σμύρνης, «έχει πολιτικά χαρακτηριστικά και πολιτική αφετηρία», τόνισε και ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, σε πρωινή εκπομπή του Mega, καλώντας όλες τις πολιτικές δυνάμεις «να καταδικάσουν εμπράκτως τη βία για να κλείσει κάθε χαραμάδα διχασμού που επιχειρεί να απειλήσει το κράτος δικαίου και τη Δημοκρατία».

Ο κ. Πέτσας επέρριψε ευθύνες στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς «προσπάθησε να δημιουργήσει μία κοινωνική αναταραχή όλο το τελευταίο διάστημα, όχι με αφορμή -για παράδειγμα- δικαιώματα του κόσμου της εργασίας ή άλλα ζητήματα που σχετίζονται με κοινωνικά δικαιώματα, αλλά με το ζήτημα ενός ανθρώπου που έχει καταδικαστεί από την ελληνική Δικαιοσύνη για 11 δολοφονίες».

Αναφερόμενος στην επίθεση που δέχτηκε ο αστυνομικός, σημείωσε ότι «αν δεν υπάρχει η πολιτική κάλυψη και η πολιτική υποστήριξη, τότε αυτές οι ομάδες περιθωριοποιούνται και είναι απλώς ζήτημα της αστυνομίας να επιβάλλει την τάξη». «Όταν υπάρχει πολιτική κάλυψη και υποκίνηση, τότε παίρνει άλλα χαρακτηριστικά αυτό το ζήτημα και απειλεί τη Δημοκρατία μας. Αν εμείς κάνουμε λάθος, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με πρώτο τον ΣΥΡΙΖΑ, μπορούν να πάρουν τις αποστάσεις τους και να τελειώσει εδώ το θέμα», πρόσθεσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών.

Σκέρτσος: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ευθύνη για την εξάπλωση της πανδημίας

Μιλώντας στο OpenTV και ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ σημείωσε ότι εδώ και ένα χρόνο διαχειριζόμαστε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, η οποία, όπως είπε, «μας έχει φέρει όλους στα όρια μας».

«Εδώ και ένα μήνα τουλάχιστον βλέπουμε την αντιπολίτευση να υποστηρίζει μία ήπια αλλά βία», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Ακης Σκέρτσος κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση για τη διασπορά του κορωνοϊού, λέγοντας: «Δεν βλέπουμε ο κ. Τσίπρας να δίνει το μήνυμα ότι πρέπει οι πολίτες να κρατήσουν τα μέτρα, όταν ένα κόμμα δίνει το μήνυμα ‘βγείτε στους δρόμους’, από τον αρχηγό μέχρι στελέχη. Στις 10 Φεβρουαρίου ο κ. Τσίπρας είπε σε συνέντευξή του ότι αναλαμβάνει το ρίσκο να γίνουν διαδηλώσεις. Τότε ήταν 1.496 τα κρούσματα, χθες ήταν 3.215. Ξέρουμε πολύ καλά τι επίδραση έχουν οι διαδηλώσεις στη διάδοση και την ευθύνη την φέρει ακέραια η αντιπολίτευση».

Γώγος: Πιο πιθανό το άνοιγμα στις 29 Μαρτίου

Όσον αφορά στην επαναλειτουργία του λιανεμπορίου, σε αυτή αναφέρθηκαν και ειδικοί, με τον καθηγητή Παθολογίας Χαράλαμπο Γώγο να σημειώνει ότι «θα προτιμούσα και βλέπω πιο πιθανό το άνοιγμα στις 29 Μαρτίου, γιατί αυτές τις δύο εβδομάδες θα υφιστάμεθα τη μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας και θα είναι δύσκολη η προσπάθεια ανοίγματος».

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι υπάρχουν και συζητήσεις για ένα παράλληλο άνοιγμα σε περιοχές που είναι πιο «αθώες» στη διασπορά του ιού, προσθέτοντας ότι η αγορά προηγείται σε σχέση με τα σχολεία, γιατί υπάρχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, αλλά και κοινωνικό, καθώς ο κόσμος δεν μπορεί να ψωνίσει. «Από την άλλη, τα σχολεία έχουν υποστεί μεγάλο πλήγμα, καθώς οι μαθητές της Γ’ Λυκείου θα δώσουν εξετάσεις σε λίγο καιρό, οι φοιτητές δεν μπορούν να παρακολουθήσουν εργαστήρια και κλινικές. Και τα δύο θα πρέπει να ανοίξουν, δεδομένης της δυνατότητας ευρείας χρήσης των τεστ», συμπλήρωσε ο κ. Γώγος, ενώ ξεκαθάρισε ότι με τα σημερινά δεδομένα δεν μπορεί να γίνει παρέλαση την 25η Μαρτίου.

Τέλος, ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ Νίκος Θωμαΐδης τόνισε, επικαλούμενος τα δεδομένα στο δίκτυο επιδημιολογίας λυμάτων που ίδρυσε ο ΕΟΔΥ, ότι δεν φαίνεται να «δουλεύουν» τα μέτρα για τον κορωνοϊό και εκτίμησε ότι μπορεί να χρειαστεί μέχρι και ένας ακόμη μήνας έως ότου ξεκινήσει η αποκλιμάκωση. Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα», εξήγησε ότι ακόμα παρατηρείται άνοδος του επιδημιολογικού φορτίου οπότε αν θεωρήσουμε ότι τώρα βρισκόμαστε στην κορύφωση, είναι πολύ πιθανό να μιλάμε για τέσσερις ακόμη εβδομάδες με περιοριστικά μέτρα.

Τι θα γίνει με σχολεία, εστίαση, τουρισμό

Μέχρι τώρα πάντως το βασικότερο σενάριο επιστροφής στην κανονικότητα ήθελαν μετά το λιανεμπόριο να ακολουθεί το άνοιγμα των σχολείων με την κυβέρνηση να φαίνεται ότι δίνει προτεραιότητα στα Λύκεια λόγω των Πανελλήνιων Εξετάσεων, αλλά και στα Γυμνάσια.

Σειρά θα έπαιρνε η εστίαση καθώς όπως είχε τονίσει η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη στην ενημέρωση της Δευτέρας, ο στόχος της κυβέρνησης είναι να ανοίξει εντός Απριλίου και σε εξωτερικούς χώρους

Ο τουρισμός θα αποτελούσε το επόμενο βήμα για το άνοιγμα των οικονομικών δραστηριοτήτων. Όπως άλλωστε παρουσίασε επίσημα το υπουργείο Τουρισμού, μέχρι τις 14 Μαΐου η Ελλάδα θα έχει ανοίξει τον τουρισμό της για το καλοκαίρι, με σύνθημα «All you want is Greece». Για τον τουρισμό θα ισχύσει ένα αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο και με δειγματοληπτικούς ελέγχους στους τουρίστες, ενώ όπως ανακοινώθηκε θα είναι ευπρόσδεκτοι με τις εξής τρεις προϋποθέσεις: Να έχουν εμβολιαστεί, να έχουν αντισώματα ή να έχουν αρνητικό τεστ Covid.

Όλα πάντως θα κριθούν από την πορεία των κρουσμάτων και το επιδημιολογικό φορτίο. Στην περίπτωση που οι ειδικοί δουν θετικά σημάδια και η πίεση στο σύστημα υγείας αρχίσει να χαλαρώνει, τότε θα τεθεί σε εφαρμογή και το σχέδιο για τη σταδιακή άρση των μέτρων.

