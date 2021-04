Προμήθεια ατομικών τεστ από χιλιάδες εργαζόμενους στη Μαγνησία – Ομαλά και χωρίς ελλείψεις η διαδικασία 

Στοιχείο της καθημερινότητας έγιναν από χθες τα αυτοδιαγνωστικά τεστ (self test) για χιλιάδες εργαζόμενους επαγγελματικών κλάδων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς η χρήση τους καθίσταται υποχρεωτική στο πλαίσιο του αγώνα ανάσχεσης της πανδημίας του κορωνοϊού και του κατά το δυνατόν ασφαλούς «ανοίγματος» της κοινωνίας και οικονομίας.

Με τα αυτοδιαγνωστικά τεστ να έχουν κάνει «πρεμιέρα» στον χώρο της εκπαιδευτικής κοινότητας, η χρήση τους επεκτάθηκε πλέον ως υποχρεωτικό μέτρο και για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος των Φαρμακοποιών κ. Κώστας Ματσιόλης, η διαδικασία χθες κύλησε ομαλά, με εξαίρεση τον φόρτο εργασίας των φαρμακοποιών.

Ελλείψεις δεν παρατηρήθηκαν στα φαρμακεία, καθώς μόλις η πλατφόρμα «δει» ότι σε ένα φαρμακείο έχουν ήδη διανεμηθεί 50 τεστ, η συνεργαζόμενη φαρμακαποθήκη, το εφοδιάζει άμεσα.

«Εμείς ζητούμε από τους πολίτες να μην προσέρχονται στις εφημερίες. Ο φόρτος εργασίας είναι μεγάλος και πρέπει όλοι να εξυπηρετηθούν. Στις εφημερίες δεν είναι δυνατόν να υπάρχει συνωστισμός για τεστ που μπορούν να τα προμηθευτούν ό,τι ώρα θέλουν», είπε.

Δεδομένου ότι η διάθεση των self test από τα φαρμακεία άρχισε από χθες, οι δηλώσεις των αποτελεσμάτων του ελέγχου θα μπορούν να γίνονται οποιαδήποτε στιγμή ώς την Κυριακή 25 Απριλίου.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά σε self test μία φορά την εβδομάδα, ενώ ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο με φυσική παρουσία εάν δεν προσκομίσει βεβαίωση αρνητικού τεστ.

Δεδομένης της επέκτασης του μέτρου σε χιλιάδες εργαζόμενους σε καίριους κλάδους της οικονομίας, αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία οι δηλώσεις των ειδικών που εφιστούν την προσοχή να μην υπάρξει καθησυχασμός και απομάκρυνση από τα μέτρα προστασίας σε περίπτωση αρνητικού self test.

Το γεγονός αυτό έχει αποτυπώσει καθαρά, είπε και ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου με τη φράση πως ουσιαστικά και με αρνητικό self test θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε πάντα υπεύθυνα προς διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Ζητούμενο της διενέργειας των self test είναι ο εντοπισμός των ασυμπτωματικών φορέων της νόσου Covid-19, όπως επανέλαβε και χθες ο κ. Ματσιόλης ένα αρνητικό τεστ δεν θα πρέπει να μεταβάλλει τη συμπεριφορά μας και τα μέτρα προστασίας πρέπει να τηρούνται.

Ποιοι υποχρεούνται

Σε self-tests θα υποβάλλονται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά εβδομαδιαίως στον ιδιωτικό τομέα, οι εργαζόμενοι σε λιανεμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των σούπερ μάρκετ και των καταστημάτων πώλησης τροφίμων, εστίαση, μεταφορές (χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές), υπηρεσίες καθαρισμού, κουρεία, κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής, και εταιρείες τυχερών παιγνίων, και στον δημόσιο τομέα οι εργαζόμενοι σε ΚΕΠ, στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» (ΟΤΑ), στην καθαριότητα, οι δικαστικοί λειτουργοί και οι δικαστικοί υπάλληλοι. Η διενέργεια του self-test είναι υποχρεωτική για την προσέλευση των εργαζομένων στην εργασία τους (φυσική παρουσία).

Οι εργαζόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα self-tests από τα φαρμακεία δωρεάν με την επίδειξη του ΑΜΚΑ από χθες Δευτέρα 19 Απριλίου και ειδικά για την πρώτη εβδομάδα οι δηλώσεις των αποτελεσμάτων των τεστ μπορούν να γίνονται οποιαδήποτε στιγμή έως και την Κυριακή 25 Απριλίου.

Μετά την πρώτη εβδομάδα το self test συνιστάται να γίνεται έως και 24 ώρες πριν την πρώτη ημέρα της εβδομάδας που παρέχει την εργασία του ο εργαζόμενος με φυσική παρουσία. Αν για παράδειγμα ένας εργαζόμενος σε μια τράπεζα επιστρέφει από την τηλε-εργασία στο γραφείο στις 23 Απριλίου, θα πρέπει να κάνει το πρώτο self test στις 22 Απριλίου, να το επαναλάβει στις 29 του μηνός κ.ο.κ.