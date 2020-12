Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022: Με Ισπανία και Σουηδία η Ελλάδα στον όμιλο

Δυσκολίες επιφύλαξε η κληρωτίδα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 για την Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.

Η πανίσχυρη Ισπανία, η Σουηδία, η Γεωργία και το Κόσοβο θα είναι οι αντίπαλοι της Εθνικής Ελλάδας στον 2ο προκριματικό όμιλο της ευρωπαϊκής ζώνης (UEFA) του επόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου, η τελική φάση του οποίου θα πραγματοποιηθεί από 21 Νοεμβρίου έως 18 Δεκεμβρίου 2022 στο Κατάρ, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (7/12) στη Ζυρίχη.

📰 CONFIRMED: Here are the groups for @UEFA's #WCQ on the road to #WorldCup Qatar 2022!

🤔 Which games stand out to YOU? pic.twitter.com/sLsXolLR3t

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 7, 2020