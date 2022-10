Προκαλεί ο Τούρκος υφυπουργός Εσωτερικών για τους 92 γυμνούς μετανάστες – «Έλληνες, να είστε λίγο πολιτισμένοι»

Ο Τούρκος υφυπουργός Εσωτερικών, Ισμαήλ Τσατακλί, προκαλεί ξανά την Ελλάδα με αφορμή τις αποκαρδιωτικές εικόνες με τους 92 γυμνούς μετανάστες στον Έβρο.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών, αναδημοσιεύοντας tweet του Νότη Μηταράκη, κατηγορεί την Ελλάδα πως «καθώς δεν μπορέσατε να βρείτε ούτε μία περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Τουρκία, επιδιώκετε να καλύψετε την εικόνα της σκληρότητας που έχετε προκαλέσει, σαν να την έχει προκαλέσει η Τουρκία».

«Ελάτε, δεν είναι μεγάλη υπόθεση. Απλά να είστε λίγο πολιτισμένοι», προσθέτει.

As you couldn’t find one single case of human rights violation by 🇹🇷, you just seek to expose image of your cruelty you’ve inflicted as if 🇹🇷’s done!

Spend your time to obey human rights, not for manipulations & dishonesty!

C’mon, it’s not big deal; just be little bit civilised! https://t.co/Wu45kEN8tQ

— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) October 15, 2022