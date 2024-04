Project Zeta: Ημερίδα “Shaping the Future of Hospitality, sponsored by Coco- Mat”, υπό την αιγίδα του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου

Το προσεχές Σάββατο 6 Απριλίου 2024, από τις 11.00 έως τις 16.00. θα πραγματοποιηθεί στο νέο διεθνές κέντρο σεμιναρίων Project Zeta – House of Dialogue (https://project-zeta.eu/) στη Ζαγορά Πηλίου, ημερίδα με θέμα “Shaping the Future of Hospitality, sponsored by Coco- Mat”, υπό την αιγίδα του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου.

Το Πήλιο εκπληρώνει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας νέας τουριστικής φιλοσοφίας και ταυτότητας και σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη και προώθηση νέων πρακτικών και τάσεων της ξενοδοχειακής αγοράς, με προσκεκλημένους σημαντικούς ανθρώπους από διάφορα επαγγέλματα και τομείς του τουρισμού.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Άννα – Μαρία Παπαδημητρίου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας

Μελέτης Ανδρινός, Υπεύθυνος επικοινωνίας Karaiskos Farms

Νικόλαος Σαρούκος, Προϊστάμενος Ελέγχου Επιθεώρησης & Τουριστικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας

Αγγελική Βογδάνου, Σύμβουλος στον τομέα φιλοξενίας, Travel Planner, συνιδιοκτήτρια του Open Office Volos

Βαγγέλης Δρόσσος, Ιδιοκτήτης γραφείου τουρισμού Madro Travel, Σκόπελος

Γιώργος Στάμος, Συνιδιοκτήτης Αρχοντικού Στάμος, & Project Z House of Dialogue, Μέλος Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας

Εύα Ταταράκη, Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού Coco-Mat SA

Ώρα προσέλευσης: 11:00 – 11:30