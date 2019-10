Προγράμματα Εράσμους στα 3ο και 9ο Δημοτικά Νέας Ιωνίας

Στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού τριήμερου εορτασμού των ημερών Erasmus+ 2019 πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων των 3ου και 9ου Δ.Σ. Νέας Ιωνίας, εκδήλωση με θέμα: «Μια μέρα για το Erasmus».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μαθητές του σχολείου, εκπαιδευτικοί και γονείς, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις δράσεις που έγιναν στα προγράμματα των δύο σχολείων τη διετία 2017-2019. Το 3ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας υλοποίησε πρόγραμμα με τίτλο: «Τake the e+train», ενώ το 9ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας το πρόγραμμα: «Friends across the water», με βασικούς άξονες τα δικαιώματα των παιδιών, τους πρόσφυγες, καθώς και το νερό ως πηγής ζωής. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στις εμπειρίες που αποκόμισαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος με γνώμονα την ανάδειξη των κοινών ευρωπαϊκών αξιών και την ενίσχυση της έννοιας του Ευρωπαίου Πολίτη. Την εκδήλωση οργάνωσαν οι συντονιστές εκπαιδευτικοί Θανάσης Τίκας του 3ου Δ.Σ. Νέας Ιωνίας και Κοϊνάκης Γιάννης του 9ου Δ.Σ. Νέας Ιωνίας. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι σύλλογοι γονέων και των δύο σχολείων.

Κατά τη διετία 2018-2020 υλοποιείται στο 9ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο: «Dealing with Gifted Education», με κεντρικό άξονα την εκπαίδευση των χαρισματικών παιδιών και πώς αυτά αντιμετωπίζονται στις χώρες τους. Στο πρόγραμμα αυτό εκτός της Ελλάδας συμμετέχουν εκπαιδευτικοί από την Ισπανία (συντονίστρια χώρα), την Τουρκία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Εσθονία. Ήδη έχουν επισκεφτεί τη χώρα μας εκπαιδευτικοί από τις παραπάνω χώρες τον Φεβρουάριο του 2019, ενώ η επόμενη συνάντηση θα γίνει στο Ταλίν της Εσθονίας το διάστημα από 26 Οκτωβρίου 2019 έως 1 Νοεμβρίου 2019 με συμμετοχή τριών εκπαιδευτικών από το σχολείο.

Στο μεταξύ στο 3ο Δημοτικό Ν Ιωνίας θα φιλοξενηθούν από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη 10 εκπαιδευτικοί και 18 μαθητές από Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus με τίτλο «Recovering Roots to Grow Branches».

Ευχέλαιο για εκπαιδευτικούς

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Μαγνησίας προσκαλούν τους εν ενεργεία και συνταξιούχους εκπαιδευτικούς στην τέλεση του Ιερού Μυστηρίου του Ευχελαίου υπέρ υγείας τους και στην Επιμνημόσυνη Δέηση υπέρ αναπαύσεως των αείμνηστων συναδέλφων τους και των μαθητριών τους που χάθηκαν πρόσφατα. Το μυστήριο θα λάβει χώρα σήμερα Δευτέρα 14 Οκτωβρίου, στις 19.00, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου, με προεξάρχοντα τον σεβασμιότατο μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κ.κ. Ιγνάτιο.

Σεμινάριο για γυμναστές

Η Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Ε.Π.Φ.Α.) Μαγνησίας, η Φυσική Αγωγή και οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, διοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Είναι ευεργετική ή όχι η συστηματική άσκηση στην παιδική ηλικία; Μύθος και πραγματικότητα», με εισηγητή τον ομότιμο καθηγητή Σ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ. κ. Χρήστο Κοτζαμανίδη.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 14 Οκτωβρίου και ώρα 12.00 – 14.00, στο αμφιθέατρο του «Μεταξουργείου» (Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη). Ώρα προσέλευσης 11.45.

Έκθεση φωτογραφίας για μαθητές

Το Σωματείο Φίλοι Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου και Αρχαιολογικών Χώρων Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, η Ένωση Γονέων Βόλου, σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Λέσχη Βόλου, προτίθενται να διοργανώσουν Έκθεση Μαθητικής Φωτογραφίας, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν με τους ίδιους όρους, εκπαιδευτικοί και γονείς, με θέμα «Πλατείες και κρήνες. Σημεία αναφοράς του τόπου μας. Ματιά στην Παράδοση και τον Πολιτισμό».

Οι φωτογραφίες θα πρέπει να έχουν φτάσει στους διοργανωτές έως 20 Νοεμβρίου 2019. Οι συμμετοχές υποβάλλονται στα Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων της ΔΔΕ και της ΔΠΕ.

Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τον Σύλλογο Διδασκόντων και να κοινοποιήσουν στο Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων τα ονόματα των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να συμμετέχουν (bartzioka@yahoo.gr ή infosfam@gmail.com, τηλέφωνο προέδρου του σωματείου 6932225382 Κερασία Μπαρτζιώκα).