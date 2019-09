Προγράμματα εκπαίδευσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

To Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης.

Το πρώτο πρόγραμμα με τίτλο «Exercise for Health:Group and Personal Training»» και θα έχει διάρκεια τρεις μήνες. Οι εγγραφές ολοκληρώνονται στις 7 Οκτωβρίου και ο υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Βασίλειος Γεροδήμος.

Το δεύτερο πρόγραμμα με τίτλο «Ιστοριογραμμή στη διδασκαλία για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης έχει διάρκεια 125 ώρες. Οι εγγραφές ολοκληρώνονται στις 11 Οκτωβρίου με υπεύθυνη την κ. Ιφιγένεια Ηλιοπούλου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε :

Γραμματεία Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας: Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 – Βόλος, Τηλ: 2421006366, fax: 2421006487, e-mail: learning@uth.gr

και στην ιστοσελίδα www.learning.uth.gr