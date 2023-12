Πρίγκιπας Ουίλιαμ – Κέιτ Μίντλετον: Η πρώτη έξοδος τους μετά τις περί «ρατσισμού» αποκαλύψεις

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας απόλαυσαν μία βραδιά αστέρων, καθώς παρακολούθησαν το «Royal Variety Performance» στο διάσημο Royal Albert Hall μαζί με τη διάδοχο του σουηδικού θρόνου πριγκίπισσα Βικτώρια και τον σύζυγό της πρίγκιπα Ντάνιελ στο πλαίσιο της τριήμερης κρατικής επίσκεψης τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Είναι η πρώτη δημόσια έξοδος του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον μετά την κυκλοφορία του πολυσυζητημένου βιβλίου για τη βρετανική βασιλική οικογένεια «Endgame» από τον Ολλανδό δημοσιογράφο, Ομίντ Σκόμπι.

Το ζευγάρι ήταν ευδιάθετο και έδωσε στους φωτογράφους ένα σπάνιο στιγμιότυπο αφού κρατούσε ο ένας το χέρι του άλλου, καθώς έφταναν στην διάσημη λονδρέζικη σκηνή.

