Πρίγκιπας Χάρι: «Θέλω πίσω τον πατέρα και τον αδελφό μου»

Ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε: «Θα ήθελα πίσω τον πατέρα μου, θα ήθελα να έχω πίσω τον αδελφό μου», στο τρέιλερ της συνέντευξης που έδωσε ενόψει της κυκλοφορίας των απομνημονευμάτων του.

Σε ένα τρέιλερ με τον Tom Bradby του ITV, λέει ότι «δεν έχουν δείξει καμία απολύτως προθυμία να συμφιλιωθούν», αν και δεν είναι σαφές σε ποιους αναφέρεται. Ο πρίγκιπας δήλωσε επίσης ότι «προδόθηκε» σε ένα τρέιλερ για το αμερικανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CBS.

Τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Το CBS και το ITV έχουν κυκλοφορήσει μόνο τρέιλερ για τα προγράμματά τους. Και οι δύο συνεντεύξεις θα μεταδοθούν στις 8 Ιανουαρίου, δύο ημέρες πριν από τη δημοσίευση των απομνημονευμάτων του, Spare.

Στα τρέιλερ του CBS, ο πρίγκιπας Χάρι – ο δούκας του Σάσεξ – μιλάει στον δημοσιογράφο του CBS 60 Minutes Άντερσον Κούπερ σε μια συνομιλία που ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας χαρακτήρισε «εκρηκτική».

Ο δούκας ισχυρίζεται ότι «προδόθηκε» μαζί με «διαρροές και δημιουργία ιστοριών εναντίον εμού και της συζύγου μου». Ο ίδιος είπε: «Το οικογενειακό σύνθημα είναι “ποτέ μην παραπονιέσαι, ποτέ μην δίνεις εξηγήσεις”, αλλά είναι απλώς ένα σύνθημα. Θα έχουν μια συζήτηση με έναν ανταποκριτή, και αυτός ο ανταποκριτής θα λάβει κυριολεκτικά πληροφορίες με το κουτάλι και θα γράψει την ιστορία, και στο τέλος της θα πει ότι απευθύνθηκε στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για σχόλια. Αλλά όλη η ιστορία είναι ότι τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ σχολιάζουν. Έτσι, όταν μας λένε τα τελευταία έξι χρόνια, “δεν μπορούμε να βγάλουμε δήλωση για να σας προστατεύσουμε”, αλλά το κάνετε για άλλα μέλη της οικογένειας, υπάρχει ένα σημείο όπου η σιωπή είναι προδοσία».

